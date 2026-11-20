उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन और सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए एक कमेटी का गठन किया है. सपा ने साांसद रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय गठबंधन कमेटी बनाई है. यह कमेटी कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करेगी.

इस कमेटी में सपा के पांच नेताओं के साथ दो डेटा एक्सपर्ट भी शामिल होंगे. इस तरह कांग्रेस से बातचीत के लिए सपा की कुल सात सदस्यीय टीम तैयार की गई है. सपा की ओर से पांच नेता कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे. दोनों दलों के बीच 23 और 24 नवंबर को बातचीत होनी है. सपा ने अपनी इस कमेटी में दो डेटा एक्सपर्ट भी शामिल किए हैं जो हर सीट के आंकलन की जानकारी पार्टी नेताओं के साथ शेयर करेंगे और इसके आधार पर ही फाइनल महुर लग सकती है.

बता दें कि यूपी चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 181 सीटों की मांग की है. हैरानी वाली बात ये हैं कि कांग्रेस ने जो 181 सीटें सपा से मांगी हैं, उनमें 169 सीटें ऐसी हैं जिसपर कांग्रेस 2022 में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी. कांग्रेस की 181 सीटों की लिस्ट में 135 सीट सामान्य, 45 अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित सीटें और एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीट शामिल हैं.

सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे- अखिलेश यादव

कांग्रेस ने जब सपा को 182 सीटों की लिस्ट भेजी तो उस लिस्ट के सवाल पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि अभी सीट-शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, एक-दूसरे का सम्मान करते हुए हम सीटों का तालमेल बिठा लेंगे. इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे.

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