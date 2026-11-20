समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं. सपा नेता ने जेल से बाहर आने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर सीधा हमला करते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की है. आजम खान ने साफ कहा कि यूपी के लोगों को हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं है.

सपा नेता आजम खान से जब AIMIM को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना ही कहा कि "यूपी के लोगों में हैदराबादी बिरयानी नहीं पसंद की जाती, हमारे यहां पुलाव पसंद किया जाता है और मटन बिरयानी पसंद की जाती है वहीं लोग खाते हैं. आज़म ने आगे कहा कि वो बैरिस्टर हैं, मौलाना नही हैं. दाढ़ी रखने से कोई मौलाना नहीं हो जाता और मौलाना होने के लिए मौलवियत की डिग्री चाहिए."

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आजम खान के इस बयान को मुस्लिम वोटरों के लिए स्पष्ट संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. जिससे यूपी में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटे असदुद्दीन ओवैसी की कोशिशों को झटका लग सकता है. जो आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाकर दलित और मुस्लिम का एक नया समीकरण बनाने की कोशिश में जुटे हैं.

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असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगाए आरोपों पर भी आज़म खान ने जवाब किया और कहा कि "चार कदम पर मेरा घर था, मुफ़्त का टेलीफोन था..वो मेरी बीवी से ख़ैरियत से सकते थे. तशरीफ ला सकते थे. वो (ओवैसी) दुआ नहीं थी, मेरे दुश्मनों के लिए दवा थी." सपा नेता इस दौरान अखिलेश यादव के अयोध्या जाने पर भी नरम दिखे और कहा कि अगर वो अयोध्या जाना हैं तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है.

वहीं AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने सपा नेता आजम खान के इन बयानों पर पलटवार करते हुए कहा जब मुजफ्फरनगर में हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही थी हमारे बच्चे ठंड से मर रहे थे तो साहब आप पुलाव बिरयानी लेकर क्यों नहीं पहुंचे थे.

बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं और उनका प्रभाव रामपुर समेत आसपास की कई सीटों पर हैं. उन्हें सूबे का बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता है और मुस्लिम समुदाय पर उनकी काफी मज़बूत पकड़ रही है. विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान की वापसी सपा के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. इससे नाराज़ मुस्लिम वोटरों को फिर से सपा के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी.