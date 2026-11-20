समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के असदुद्दीन ओवैसी पर दिए बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने पलटवार किया है. AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौाहान ने मुजफ्फरनगर दंगों को जिक्र करते हुए आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही थी तब आपकी सरकार तो सैफई में नंगा नाच करा रही थी. आपको हैदराबादी बिरयानी से परेशानी है और नाथवानी को राज्यसभा दे दी गई.

शादाब चौहान ने सपा नेता आजम खान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब मुजफ्फरनगर में हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़त लुट रही थी हमारे बच्चे ठंड से मर रहे थे तो साहब आप पुलाव बिरयानी लेकर क्यों नहीं पहुंचे थे. आपकी सरकार तो सैफई में नंगा नाच करा रही थी. आपको हैदराबादी बिरयानी और शेरवानी से परेशानी है और नाथवानी को राज्यसभा दे दी गई.

अखिलेश यादव पर भी उठाए सवाल

AIMIM नेता ने कहा कि आपके नेता अखिलेश यादव को गुजरात का ढोकला पसंद है, ये पूछिये कि ढोकला खा कर कितने का सौदा किया है गुजरात से. कितने का प्रीपेड OTP आया है? क्या इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि अखिलेश यादव समय समय पर मेरी मदद करते हैं.

अखिलेश यादव के अयोध्या जाने पर भी शादाब चौहान ने निशाना साधा और कहा कि "जिस बाबरी मस्जिद के नाम पर सपा ने बहुत दिनों तक वोट पाया, जिसकी लड़ाई लड़ने की आपने बात कही.. जहां 400 साल तक नमा हुई, अखिलेश यादव 12 दिसम्बर को वहां पूजा करने जा रहे हैं. क्या आप से इजाज़त ली गयी. क्या आपके कातिलों को अपनी महफिल की रौनक बनाने वालों के सामने आप सरेंडर हो जाएंगे? "

उन्होंने सवाल किया कि क्या उसूल और जाब्ते की कोई जगह नहीं रहेगी? मुसलमान अपनी सियासी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं. क्या आप मुस्लिम मजलिस के सदस्य नहीं रहे हैं. क्या आपकी शुरुआत वहां से नहीं हुई है? इतना ही नहीं शादाब चौहान ने अपर्णा यादव को लेकर पर समाजवादी पार्टी पर भाजपा से मिले होने का आरोप लगाया.