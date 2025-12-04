गाजियाबाद: दुकान में घुसकर सुनार की हत्या, लाल मिर्च, चाकू और तमंचे से लैस था हमलावर

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के थाना मोदीनगर क्षेत्र में गुरूवार सुबह सुनार की हत्या कर दी गई. शोर गुल सुन कर पार्क में घूम रहे लोगों ने हमलावर को मौके से धर दबोचा, हमलावर लाल मिर्च, चाकू और तमंचे से लैस था.

इस घटना से नाराज व्यापारियों ने पूरा मार्केट बंद कर दिया है और धरने पर बैठ गए हैं. मौके पर स्थानीय बीजेपी विधायक और पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे, वह व्यापारियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों ने मार्केट खोलने से इनकार कर दिया है. इस घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक थाना मोदीनगर क्षेत्र के मुख्य मार्केट में गिरधारी लाल सोनी की गिरधारी लाल एंड सन के नाम से सुनार की दुकान है. करीब 70 साल के गिरधारी लाल अपनी दुकान पर पहुंचे ही थे तभी एक युवक दुकान में घुस गया. युवक के पास लाल मिर्ची चाकू और तमंचा था. युवक ने किसी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ गिरधारी लाल पर हमला किया. आसपास के लोगों ने गिरधारी लाल को तुरंत जीवन अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनकी मौत हो गई.

मार्किट में अफरा तफरी देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया. व्यापारियों ने इस घटना से गहरी नाराजगी व्यक्त की है, पुलिस पर सवाल उठाए हैं. व्यापारियों के मुताबिक जब दिन में व्यापारी सुरक्षित नहीं है तो रात का क्या ही भरोसा है.

बीजेपी विधायक मौके पर पहुंचीं

इस घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय बीजेपी विधायक मंजू सिवाज मौके पर पहुंची. साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने व्यापारियों को मनाने की कोशिश की लेकिन व्यापारी पूरा मार्केट बंद करके धरने पर बैठ गए हैं. पुलिस के मुताबिक अभी सभी मामलों की जांच चल रही है जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा.