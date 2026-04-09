गाजियाबाद में नाबालिग की चाकू से हत्या, वीडियो गेम खेलते समय दोस्त ने ली जान; दो आरोपी गिरफ्तार
Ghaziabad News In Hindi: मृतक और आरोपी के अलग-अलग धर्म होने के चलते पुलिस ने भी इस मामले में अधिक चौकसी बरत रही है. भारी फोर्स मौके पर पहुंची, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब वीडियो गेम खेल रहे एक नाबालिग को दूसरे नाबालिग ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी. वारदात में आरोपी का एक और नाबालिग दोस्त शामिल था. मृतक और आरोपी के अलग-अलग धर्म होने के चलते पुलिस ने भी इस मामले में अधिक चौकसी बरत रही है. भारी फोर्स मौके पर पहुंचा. पुलिस ने दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है,पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है. इलाके में तनाव बना हुआ है. जिस कारण भारी पुलिस बल तैनात है.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी एक मुताबिक, थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में की आर्य नगर कॉलोनी में नईम रहता है. नईम के परिवार में उसकी पत्नी चार बेटे और एक बेटी है. नईम मजदूरी करता है और उसका 15 साल का बेटा फैजान पानी के प्लाट पर काम करता है. फैजान बुधवार अपने घर के पास ही नाई पूरा कॉलोनी में वीडियो गेम खेलने निकला था. जिस दौरान फैजान गेम खेल रहा था उसी समय एक नाबालिग किशोर ने फैजान पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया.
आरोपी की उम्र 14 वर्ष है. वार करने के बाद हमला करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने इस मामले में पुलिस को सूचना दी. पहले फैजान को पास के अस्पताल और फिर दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
दोनों आरोपी गिरफ्तार
वारदात के करीब 24 घंटे बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार दोनों आरोपी महज 14 वर्ष के हैं. बताया जा रहा है कि मृतक ने एक आरोपी को 2 अप्रैल को तो वहीं दूसरे आरोपी को 4 अप्रैल को पीटा था. जिससे दोनों किशोर फैजान से रंजिश रखते थे.
जिस आरोपी ने चाकू से वार किया उसने अपने दोस्त से चाकू का इंतजाम करने और उसे लाने के लिए कहा था. मुख्य आरोपी फैजान की रेकी भी कर रहा था. जैसे ही उसको पता चला कि फैजान वीडियो गेम की दुकान में है मुख्य आरोपी ने अपने दोस्त को चाकू से साथ बुला लिया. वारदात के समय मुख्य आरोपी ने अपने दोस्त से चाकू मंगवाया और ताबड़तोड़ फैजान पर वार कर दी.
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Source: IOCL