यूपी: गाजियाबाद के मार्केट में लगी भीषण आग, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

गर्मी के मौसम में जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे-वैसे आग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित गोल चक्कर पर त्यागी मार्केट में भी आग की घटना देखने को मिली. यहां करीब एक दर्जन से ज्यादा दुकानों में आग लग गई. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है.

आग लगने से लोगों में दहशत का माहौल था क्योंकि लोगों को डर इस बात का था की मार्केट के चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग है, साथ ही सैकड़ो वाहन एक साथ यहां चलते हैं और बराबर में ही सीएनजी पंप भी था. ये आग और फैलती तो हादसा और भयावह हो सकता था. हालांकि, गाजियाबाद नोएडा से आई दमकल की गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. आग की लपटों और आसमान की ओर जा रहा काला धुंआ लोगं को डरा रहा था. हालांकि, इस घटना में कोई जनहानी नहीं हुई.

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हाईराइज बिल्डिंग में भी लगी आग

गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में स्थित त्यागी मार्केट में अचानक से यहां आग लगने शुरू हो गई और दुकानों तर फैल गई, जिससे हड़कंप मच गया. मार्केट के बराबर में ही सीएनजी पंप है और काफी सारी हाई राइज सोसायटी हैं. इस मार्केट में लगी आग से 200 मीटर दूर अजनारा सोसाइटी की 20वी में मंजिल के फ्लैट तक आग की लपटें फैल गईं. गनीमत यह थी कि जिस फ्लैट में जिस दौरान आग लगी कोई था नहीं. आनन फानन में दो टीमें बनाकर मार्केट और फ्लैट की आग बुझाई गई.

गाजियाबाद के दमकल अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि गाजियाबाद के सभी फायर स्टेशन और नोएडा से भी गाड़ी मंगाई गई 10 गाड़ियों ने दोनों आगो पर काबू पाया. मुख्य दमकल अधिकारी राहुल पाल ने आगे बताया कि यहां जांच का विषय यह भी है कि यह जमीन किसी प्राइवेट आदमी की है जहां पर यह मार्केट बना हुआ है. आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा और जांच में देखा जाएगा कि मार्केट वैध है या अवैध. यदि यही जांच पहले कर ली जाती तो शायद यह हादसा ना होता. गनीमत रही की मार्केट में लगी भीषण आग के बावजूद किसी तरह की कोई धन हानि नहीं हुई.

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