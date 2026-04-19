पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में शनिवार (18 अप्रैल) सुबह-सुबह अफरा-तफरी मच गई. दरअसल, गांव मोहम्मदपुर माफी में चल रही एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि वहां काम कर रहे दो किशोर उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. घायल दोनों किशोरों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से उनकी हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

बिना लाइसेंस के चल रही थी फैक्ट्री

जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस स्थान पर हादसा हुआ. वह गांव निवासी हुफेज के घर का परिसर है, जिसे लोनी के कुछ लोगों ने किराए पर लेकर पटाखे बनाने का काम शुरू किया हुआ था. मौके पर किसी भी प्रकार का वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र नहीं मिला, जिससे साफ है कि फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी.

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हादसे के बाद फैक्ट्री के लोग मौके से फरार

मुजफ्फरनगर सीओ फुगाना यतेंद्र नागर ने बताया कि हादसे के बाद फैक्ट्री से जुड़े लोग मौके से फरार हो गए. पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रथम दृष्टया यह अवैध पटाखा निर्माण का मामला है. मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों की पहचान कर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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