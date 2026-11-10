ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद: प्रेमिका की ईंट से कुचलकर हत्या, 5 महीने पहले हुई थी दोस्ती

गाजियाबाद: प्रेमिका की ईंट से कुचलकर हत्या, 5 महीने पहले हुई थी दोस्ती

गाजियाबाद में युवक ने अपनी शादीशुदा प्रेमी की ईंट से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पांच महीने पहले ही दोनों फेसबुक से जुड़े थे.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 10 Nov 2026 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोनी थाना क्षेत्र में पिंटू नामक युवक ने सोमवार (9 नवंबर) को अपनी शादीशुदा प्रेमिका पिंकी की बेरहमी से हत्या कर दी. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचन पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पिंकी और पिंटू दोनों बुलंदशहर के ही रहने वाले थे, पिंकी के दो बच्चे भी थे. दोनों पांच महीने पहले ही सोशल मीडिया पर एक-दूसरे से जुड़े थे और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार कर लगे थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस मजबूत सीटों से शुरू करेगी रैलियां, इन क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता
यूपी में कांग्रेस मजबूत सीटों से शुरू करेगी रैलियां, इन क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अब 80 बनाम 20 का असल मतलब क्या? CM योगी के बयान को अखिलेश ने अपने तरीके से समझाया
UP में अब 80 बनाम 20 का असल मतलब क्या? CM योगी के बयान को अखिलेश ने अपने तरीके से समझाया

यह भी पढ़ें: गोवर्धन पूजा पर ब्रज में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब, योगी सरकार ने किए खास इंतजाम

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, पिंटू 7 तारीख से लोनी में ही था. पुलिस की जांच में सामने आया है कि 9 तारीख को पिंटू देर रात शराब पीकर पिंकी के पास पहुंचा. किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया. पिंटू ने वहीं पड़ी ईट से पिंकी पर वार कर दिया. पिंटू ने पिंकी के सिर पर लगातार ईट से हमला किया. पिंकी की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है.

पिंटू से मिलने अहमदाबाद भी गयी थी पिंकी 

जानकारी के मुताबिक, पिंकी और पिंटू बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं. दोनों फेसबुक पर पांच महीने पहले ही एक दूसरे से जुड़े. इसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गयी. पिंकी शादीशुदा है और दो बच्चों की मां है. पिंकी के पति लोनी में काम करते हैं.  दोस्ती इतनी गहरी हो गई की पिंकी पिंकू से मिलने अहमदाबाद तक चली गई.  इसके बाद इतना ही नहीं पिंटू को पिंकी ने लोनी बुलाया. पिंकी का पति दिवाली के मौके पर अपने गांव बुलंदशहर गया हुआ था.

एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य  ने बताया कि हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: दिवाली के अगले दिन यूपी में कई जगह सड़क हादसे, 21 लोगों की मौत, 56 जख्मी

Published at : 10 Nov 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस मजबूत सीटों से शुरू करेगी रैलियां, इन क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता
यूपी में कांग्रेस मजबूत सीटों से शुरू करेगी रैलियां, इन क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अब 80 बनाम 20 का असल मतलब क्या? CM योगी के बयान को अखिलेश ने अपने तरीके से समझाया
UP में अब 80 बनाम 20 का असल मतलब क्या? CM योगी के बयान को अखिलेश ने अपने तरीके से समझाया
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
इंडिया
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
इंडिया
संजय गांधी की मौत के बाद मेनका चाहती थीं बड़ा पद, इंदिरा गांधी ने क्यों किया था इनकार?
संजय गांधी की मौत के बाद मेनका चाहती थीं बड़ा पद, इंदिरा गांधी ने क्यों किया था इनकार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
ट्रेंडिंग
गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो
गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget