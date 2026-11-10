गाजियाबाद: प्रेमिका की ईंट से कुचलकर हत्या, 5 महीने पहले हुई थी दोस्ती

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोनी थाना क्षेत्र में पिंटू नामक युवक ने सोमवार (9 नवंबर) को अपनी शादीशुदा प्रेमिका पिंकी की बेरहमी से हत्या कर दी. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचन पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पिंकी और पिंटू दोनों बुलंदशहर के ही रहने वाले थे, पिंकी के दो बच्चे भी थे. दोनों पांच महीने पहले ही सोशल मीडिया पर एक-दूसरे से जुड़े थे और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार कर लगे थे.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, पिंटू 7 तारीख से लोनी में ही था. पुलिस की जांच में सामने आया है कि 9 तारीख को पिंटू देर रात शराब पीकर पिंकी के पास पहुंचा. किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया. पिंटू ने वहीं पड़ी ईट से पिंकी पर वार कर दिया. पिंटू ने पिंकी के सिर पर लगातार ईट से हमला किया. पिंकी की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है.

पिंटू से मिलने अहमदाबाद भी गयी थी पिंकी

जानकारी के मुताबिक, पिंकी और पिंटू बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं. दोनों फेसबुक पर पांच महीने पहले ही एक दूसरे से जुड़े. इसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गयी. पिंकी शादीशुदा है और दो बच्चों की मां है. पिंकी के पति लोनी में काम करते हैं. दोस्ती इतनी गहरी हो गई की पिंकी पिंकू से मिलने अहमदाबाद तक चली गई. इसके बाद इतना ही नहीं पिंटू को पिंकी ने लोनी बुलाया. पिंकी का पति दिवाली के मौके पर अपने गांव बुलंदशहर गया हुआ था.

एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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