गाजियाबाद में यूपी पुलिस का दारोगा हनी ट्रैप का शिकार, पत्नी की शिकायत पर हुआ खुलासा

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तैनाती के दौरान एक सब इंस्पेक्टर हनी ट्रैप में फंस गया. जिस महिला ने दारोगा को फंसाया था उसने दारोगा से पैसे ऐंठे. उसके बाद हनी ट्रैप गैंग ने और 15 लाख रुपये की मांग की और न देने पर दारोगा को मुकदमे में फंसने की धमकी दी. दारोगा की पत्नी की शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन महिला के साथी अभी फरार है.

सब इंस्पेक्टर जय सिंह निगम फिलहाल बरेली में तैनात है. अब तक भारी तकम आरोपी महिला को दे चुके थे. लेकिन जब उन्हें लगा तो उन्होंने परिवार को सबकुछ बताया, जिसके बाद उनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत की.

कैश और ऑनलाइन ट्रांसफर हुई रकम

दारोगा की पत्नी ने 3 फरवरी को पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलकर बताया कि रेखा त्यागी नाम की महिला ने उनके पति जय सिंह निगम को जून 2024 में हनी ट्रैप में फंसा कर 300000 रुपये कैश और 20000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए. इतना ही नहीं रेखा त्यागी ने दारोगा की भाभी को कोर्ट में बुलाकर अपने अन्य दो साथी आकाश त्यागी और प्रदीप त्यागी के साथ मिलकर 15 लाख रुपये की डिमांड की. पैसे ना देने पर दारोगा के खिलाफ रेप का मुकदमा लिखवाने की धमकी दी गई. दारोगा की पत्नी की तहरीर पर 4 फरवरी 2026 को शालीमार गार्डन पुलिस ने रेखा त्यागी उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया है.

आरोपी महिला ने जुर्म कबूला

पुलिस मीडिया सेल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया है कि उसने दारोगा जयसिंह निगम जो की अलीगढ़ के रहने वाले हैं शादी करने और झूठे दुष्कर्म के मुकदमे में फसाने की धमकी देकर पैसे दिए थे. पुलिस जांच में सामने आया है कि रेखा त्यागी पहले भी किसी तरह के मुकदमे दर्ज कर चुकी है. पुलिस अब इसके अन्य दो साथियों को तलाश रही है.