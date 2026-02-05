UP SIR: अखिलेश यादव के आरोप सही! सच में BLO द्वारा काटे जा रहे वोट? आप भी जान लें पूरी सच्चाई
UP News: सपा चीफ अखिलेश यादव के आरोपों पर एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड पर जब पहुंची तो चिल्लावां प्राथमिक विद्यालय में 3 BLO मिले. इस प्राथमिक विद्यालय में तीन बूथ के हिसाब से तीन बीएलओ मौजूद हैं.
समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में फॉर्म 7 को लेकर के गड़बड़ी होने का दावा किया था. उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 बीजेपी के लोग जमा करके उनके वोटरों का नाम कटवा रहे हैं. इसमें अखिलेश यादव ने लखनऊ की सरोजिनी नगर विधानसभा सीट के फर्रुखाबाद चिल्लावां गांव में एक व्यक्ति द्वारा 100 से अधिक फॉर्म भरने का दावा किया.
इसको लेकर एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड पर जब पहुंची तो चिल्लावां प्राथमिक विद्यालय में 3 BLO मिले. इस प्राथमिक विद्यालय में तीन बूथ के हिसाब से तीन बीएलओ मौजूद हैं और तीनों BLO ने इस बात की पुष्टि की कि उनके पास कुछ लोगों के नाम काटने के लिए फॉर्म आए थे. एक BLO ने बताया कि उसके पास 127 फॉर्म आए थे, दूसरे वाले ने बताया कि उनके पास 27 फॉर्म आए थे और तीसरे ने बताया कि लगभग 40 से 50 फॉर्म उनके पास भी थे. लोगों के नाम काटने के लिए और जब जानकारी ली तो तब उन्हें पता चला कि यह सारे लोग अगल-बगल में ही रहते हैं सारे लोग जीवित हैं और सभी लोग इसी बूथ पर उपस्थित हैं, जिसके बाद इन लोगों ने उन लोगों के नाम काटने का फॉर्म आगे नहीं बढ़ाया.
जिन लोगों के नाम काटने का आवेदन किया गया था, एबीपी न्यूज को मौके पर वह तमाम लोग भी मौजूद मिले. उन लोगों ने दिखाया कि उनके फार्म दशरथ कुमार या दशरथ यादव नाम के व्यक्ति द्वारा जमा किया गया है और वह तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और उन्होंने किसी भी तरीके का ऐसा फार्म नहीं भरा था और यह गलत फॉर्म जमा किया गया है. लोगों ने अपना फार्म दिखाते हुए अपना रोष व्यक्त किया और कहा कि वह यहां पर रहते हुए वह जीवित है और इसी जगह पर रहते हैं. उसके बावजूद उनको अनुपस्थित दिखाकर उनका नाम काटकर एक बड़ा षड्यंत्र करने की साजिश हो रही है.
बीएलओ ने फार्म उपलब्ध कराए थे- दशरथ कुमार
इसके बाद जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा था नाम काटने का एबीपी न्यूज की टीम उस जगह भी गई. दशरथ कुमार के घर भी पहुंचे, इस दौरान पीछे-पीछे तमाम वह लोग भी गए जिनके नाम काटने को दिए गए थे. जब दशरथ कुमार से सवाल जवाब किया कि आपने कैसे इन लोगों के नाम काटने को दिया तो उन्होंने कहा कि उनको बीएलओ ने फार्म उपलब्ध कराए थे जिस पर उन्होंने जमा किया और कहा कि बीएलओ अपने हिसाब से जांच कर ले.
नाम काटने के लिए बनाया जा रहा दबाव- बीएलओ
इसके बाद वहां मौजूद गांव के लोगों ने बीएलओ को भी मौके पर बुलाया और जब बीएलओ मौके पर आया तो दोनों के बीच में बहस भी हुई. बीएलओ ने कहा कि उसके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है नाम काटने का इसको लेकर के उसके पास तमाम साक्ष्य भी मौजूद हैं, तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है और इसके अलावा अन्य बीएलओ भी वहां पर आए. उन्होंने कहा कि दशरथ कुमार ने ही फार्म यहां पर जमा किए हैं, लोगों के नाम काटने के लिए. दशरथ ने कहा कि बीएलओ ने उनको कहा कि यह लोग डाउटफुल हैं, जिस पर उन्होंने कहा आप साइन कीजिए, वह भी करेंगे.
