हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में 82 साल के बुजुर्ग की हत्या का खुलासा, नौकरानी का पति निकला हत्यारा, आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद में 82 साल के बुजुर्ग की हत्या का खुलासा, नौकरानी का पति निकला हत्यारा, आरोपी गिरफ्तार

Ghaziabad News In Hindi: थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी घर की नौकरानी का पति है. 

By : विपिन तोमर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 May 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद पुलिस ने दिन दहाड़े 82 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्याकांड के एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश पुलिस की टीमें कर रही है.
पुलिस की जांच सामने आया है कि मुख्य आरोपी घर में काम करने वाली नौकरानी की पति था.

दरअसल, गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, वहीं दूसरा आरोपी अंधरे का फायदा उठा मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बताया कि घायल बदमाश ने थाना क्षेत्र में 29 अप्रैल को एक 82 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी थी.

'सार्वजनिक जमीन पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

नौकरानी का पति निकला हत्या का आरोपी

इस घटना के बारे में अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि आरोपी बुजुर्ग के घर में काम करने वाली नौकरानी का पति है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने घर में चोरी के उद्देश्य से आया था लेकिन बुजुर्ग के पहचान के बाद लाठी डंडे से पीट कर और गला घोटकर हत्या करके फरार हो गया था.

गाजियाबाद में एसीपी अंकुर विहार सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि, पुलिस को सूचना मिली की 29 तारीख को 82 वर्ष के रमेश चंद्र शर्मा की हत्या करने वाले दोनों आरोपी इलाके में घूम रहे हैं. पुलिस ने सूचना के आधार पर नाकाबंदी की और आरोपियों की तलाश में जुट गई. इसी दौरान बेहटा की तरफ से दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए. 

पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली

एसीपी ने बताया कि आरोपियों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिस पर दोनों संदिग्ध भागने लगे, एक संदिग्ध ने अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. वहीं दूसरा व्यक्ति नीचे गिर गया. पुलिस को अपने पास आता देख उस व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में संदिग्ध व्यक्ति के पैर में गोली लगी. उसने पूछताछ में अपना नाम आनंद बताया है.

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी आनंद ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर 29 अप्रैल को थाना क्षेत्र की उत्तरांचल कॉलोनी में 82 वर्ष के बुजुर्ग की लाठी डंडों से पिटाई की और गला घोटकर हत्या की थी. आनंद बुजुर्ग के घर में काम करने वाली नौकरानी का पति है. 

बुजुर्ग ने पहचान लिया, इसलिए की थी हत्या

पुलिस के अनुसार, आनंद को उम्मीद थी कि बुजुर्ग के घर से काफी सामान मिलेगा, जिस दौरान वह चोरी करने के लिए घुसा तो बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया. इसको लेकर आनंद ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. आनंद और उसका साथी घर से चांदी के जेवरात और बुजुर्ग का मोबाइल और कुछ रुपए लेकर फरार हो गए थे. पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.

झांसी पुलिस ने पकड़े तीन सटोरी, 100 करोड़ के लेनदेन का खुलासा, BJP नेता सहित 9 नाम आए सामने

Published at : 02 May 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में 82 साल के बुजुर्ग की हत्या का खुलासा, नौकरानी का पति निकला हत्यारा, आरोपी गिरफ्तार
गाजियाबाद में 82 साल के बुजुर्ग की हत्या का खुलासा, नौकरानी का पति निकला हत्यारा, आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के विकास को मिली रफ्तार, CM धामी ने 1252 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी
उत्तराखंड के विकास को मिली रफ्तार, CM धामी ने 1252 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: मानसिक रूप से परेशान युवक बना हिंसा का शिकार, पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट
मानसिक रूप से परेशान युवक बना हिंसा का शिकार, पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में गंगा घाट पर पालतू कुत्ते को नहलाने पर बवाल, विरोध करने पर भड़की महिला
हरिद्वार में गंगा घाट पर पालतू कुत्ते को नहलाने पर बवाल, विरोध करने पर भड़की महिला
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर हादसा में क्या सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार? | Jabalpur Bargi Dam | MP News
Jabalpur Bargi Dam Cruise Incident: बरगी डैम में बड़ा हादसा.. जिम्मेदार कौन? | MP News
Chitra Tripathi: TMC vs BJP, किसका होगा बंगाल? | Bengal Elections | EVM | Mamata
Pratima Mishra: EVM पर मिडनाइट की 'स्ट्रॉन्ग' फाइट! | Bengal Election 2026 | TMC | Mamata | BJP
Iran- US War: ट्रंप की चाल से ईरान में सियासी तूफान | Iran US War | Hormuz | Trump | Mojtaba
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज संकट के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरानी तेल खरीद पर चीन की कंपनी पर लगाया प्रतिबंध
होर्मुज संकट के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरानी तेल खरीद पर चीन की कंपनी पर लगाया प्रतिबंध
बिहार
बिहार: '...हम चुनाव हार रहे', जीतन राम मांझी ने ममता बनर्जी को बताया तेज तर्रार लीडर
बिहार: '...हम चुनाव हार रहे', जीतन राम मांझी ने ममता बनर्जी को बताया तेज तर्रार लीडर
आईपीएल 2026
वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना
वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना
इंडिया
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल, अब केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब, जानें क्या कहा?
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल, अब केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
EK Din BO Day 1:'राजा शिवाजी' के आगे पहले ही दिन पिटी साई-जुनैद की ‘एक दिन’, ओपनिंग डे पर लाखों में सिमटी कमाई
पहले ही दिन पिटी साई-जुनैद की ‘एक दिन’, ओपनिंग डे पर लाखों में सिमटी कमाई
विश्व
Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रंप ने कार-ट्रक के इंपोर्ट पर लगाया 25% टैरिफ तो भड़का यूरोप, EU बोला- हम अपने हितों की रक्षा...
ट्रंप ने कार-ट्रक के इंपोर्ट पर लगाया 25% टैरिफ तो भड़का यूरोप, EU बोला- हम अपने हितों की रक्षा...
बिजनेस
क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे
क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे
लाइफस्टाइल
एक रसोई में बनता है गुजरात के इस गांव का खाना, जानें इससे कैसे खत्म हो रहा अकेलापन?
एक रसोई में बनता है गुजरात के इस गांव का खाना, जानें इससे कैसे खत्म हो रहा अकेलापन?
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Embed widget