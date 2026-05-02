गाजियाबाद पुलिस ने दिन दहाड़े 82 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्याकांड के एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश पुलिस की टीमें कर रही है.

पुलिस की जांच सामने आया है कि मुख्य आरोपी घर में काम करने वाली नौकरानी की पति था.

दरअसल, गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, वहीं दूसरा आरोपी अंधरे का फायदा उठा मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बताया कि घायल बदमाश ने थाना क्षेत्र में 29 अप्रैल को एक 82 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी थी.

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नौकरानी का पति निकला हत्या का आरोपी

इस घटना के बारे में अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि आरोपी बुजुर्ग के घर में काम करने वाली नौकरानी का पति है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने घर में चोरी के उद्देश्य से आया था लेकिन बुजुर्ग के पहचान के बाद लाठी डंडे से पीट कर और गला घोटकर हत्या करके फरार हो गया था.

गाजियाबाद में एसीपी अंकुर विहार सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि, पुलिस को सूचना मिली की 29 तारीख को 82 वर्ष के रमेश चंद्र शर्मा की हत्या करने वाले दोनों आरोपी इलाके में घूम रहे हैं. पुलिस ने सूचना के आधार पर नाकाबंदी की और आरोपियों की तलाश में जुट गई. इसी दौरान बेहटा की तरफ से दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए.

पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली

एसीपी ने बताया कि आरोपियों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिस पर दोनों संदिग्ध भागने लगे, एक संदिग्ध ने अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. वहीं दूसरा व्यक्ति नीचे गिर गया. पुलिस को अपने पास आता देख उस व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में संदिग्ध व्यक्ति के पैर में गोली लगी. उसने पूछताछ में अपना नाम आनंद बताया है.

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी आनंद ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर 29 अप्रैल को थाना क्षेत्र की उत्तरांचल कॉलोनी में 82 वर्ष के बुजुर्ग की लाठी डंडों से पिटाई की और गला घोटकर हत्या की थी. आनंद बुजुर्ग के घर में काम करने वाली नौकरानी का पति है.

बुजुर्ग ने पहचान लिया, इसलिए की थी हत्या

पुलिस के अनुसार, आनंद को उम्मीद थी कि बुजुर्ग के घर से काफी सामान मिलेगा, जिस दौरान वह चोरी करने के लिए घुसा तो बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया. इसको लेकर आनंद ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. आनंद और उसका साथी घर से चांदी के जेवरात और बुजुर्ग का मोबाइल और कुछ रुपए लेकर फरार हो गए थे. पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.

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