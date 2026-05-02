झांसी पुलिस ने पकड़े तीन सटोरी, 100 करोड़ के लेनदेन का खुलासा, BJP नेता सहित 9 नाम आए सामने

झांसी में अवैध सट्टा कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस वाहन को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश कर रहे तीन शातिर सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पकड़े गए आरोपियों के पास से मिले दस्तावेजों में करीब 100 करोड़ रुपये के सट्टा लेनदेन का खुलासा हुआ है.

अधिकारियों ने बताया है कि, पुलिस ने इनके बैंक खातों में जमा लगभग 50 लाख रुपये की धनराशि फ्रीज कर दी है. मामले में एक भाजपा नेता और दो महिला पार्षदों के पतियों समेत कुल 9 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं.

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कार सवार सटोरियों ने पुलिस वाहन को मारी टक्कर

झांसी पुलिस इन दिनों आईपीएल मैचों पर चल रहे अवैध सट्टे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन 720 चला रही है. इसी अभियान के दौरान पुलिस टीम का सामना फॉर्च्यूनर कार में सवार तीन बड़े सटोरियों से हो गया. पुलिस ने जब उन्हें रोकने और घेरने की कोशिश की, तो आरोपियों ने अपनी कार से पुलिस वाहन में जोरदार टक्कर मार दी और मौके से भागने का प्रयास किया.

100 करोड़ रुपये के लेनदेन का खुलासा

इस टक्कर में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. घटना के बाद पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर पीछा किया और कुछ दूरी पर तीनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की. तलाशी के दौरान उनके पास से बहीखाते और अन्य दस्तावेज बरामद हुए, जिनमें करीब 100 करोड़ रुपये के सट्टा कारोबार से जुड़े लेनदेन का उल्लेख मिला है. बहीखाते में कुछ हवाला कारोबारिओं के भी नाम सामने आए हैं जिनकी पुलिस जांच कर रही है.

बीजेपी नेता सहित 9 लोगों के नाम आए सामने

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क में कई प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता हो सकती है. कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर भाजपा नेता आशीष उपाध्याय समेत कुल 9 लोगों के नाम उजागर हुए हैं. इन सभी की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में जमा करीब 50 लाख रुपये की रकम फ्रीज कर दी है और उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

इसके अलावा मौके से 84 हजार रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई फॉर्च्यूनर कार भी जब्त कर ली गई है. झांसी एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति ने बताया है कि पकड़े गए आरोपियों के ऊपर गैंगस्टर लगाकर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी. इन्होंने आईपीएल सट्टा के जरिए करोड़ों की संपत्तियां प्रॉपर्टी और लग्जरी खरीदी हैं.

इनके पास से कई खाता भी मिले हैं जिसमें कई और बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी भी जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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