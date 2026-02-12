गाजियाबाद: 3 बहनों की खुदकुशी के मामले में आया नया मोड़, पुलिस ने बरामद किया पिता का फोन

गाजियाबाद में 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली 3 बहनों के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला है. पुलिस ने वह मोबाइल फोन बरामद कर लिया है, जिसे लड़कियों के पिता ने घटना से करीब 15 दिन पहले एक दुकानदार को 15,000 रुपये में बेच दिया था. यह मोबाइल दिल्ली के शालीमार गार्डन इलाके से मिला है.

पुलिस उपायुक्त (ट्रांस हिंडन) निमिष पाटिल ने बताया कि मोबाइल के डेटा की रिकवरी बेहद जरूरी है. इससे यह साफ हो सकेगा कि कहीं यह आत्महत्या किसी टास्क-आधारित ऑनलाइन कोरियन गेम से तो जुड़ी नहीं थी. परिवार और आसपास के कुछ लोगों का दावा था कि तीनों बहनें ऐसे किसी गेम की आदी थीं.

4 फरवरी को हुई थी दर्दनाक घटना

4 फरवरी को 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी ने अपनी इमारत की नौवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी. घटना के बाद पिता चेतन कुमार ने कहा था कि बेटियां करीब 3 साल से एक कोरियन गेम खेल रही थीं और उसी में डूबी रहती थीं. उन्होंने यह भी दावा किया था कि इसी वजह से वे स्कूल भी नहीं जा रही थीं.

हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच में किसी खास कोरियन टास्क-आधारित ऐप के इस्तेमाल के ठोस सबूत नहीं मिले हैं. अब पुलिस मोबाइल डेटा खंगालकर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

डायरी ने खोले कई राज

तीनों बहनों के कमरे से 9 पन्नों की एक छोटी डायरी भी मिली है. इस डायरी में उनके मन की बातें लिखी थीं. उसमें कोरियन संस्कृति के प्रति गहरा लगाव दिखता है. बार-बार “हम कोरियन से प्यार करते हैं” जैसे शब्द लिखे गए हैं.

डायरी में यह भी आरोप लगाया गया है कि परिवार उन पर कोरियन चीजें छोड़ने और भारतीय तरीके से शादी करने का दबाव डाल रहा था. लड़कियों ने लिखा कि कोरियन उनकी जिंदगी था और वे उसे नहीं छोड़ सकतीं.

जांच में सामने आया है कि पिता द्वारा फोन जब्त किए जाने के बाद वे काफी दुखी थीं. वे ऑनलाइन गेम नहीं खेल पा रही थीं और अपने कोरियन दोस्तों से संपर्क भी टूट गया था. डायरी में शारीरिक सजा का जिक्र भी है. आखिर में पिता से माफी मांगते हुए लिखा गया है कि आपकी मार से हमारे लिए मौत बेहतर है... सॉरी पापा.

फिलहाल पुलिस मोबाइल के डेटा की फॉरेंसिक जांच करवा रही है. अधिकारियों का कहना है कि पूरी सच्चाई सामने आने के बाद ही यह साफ होगा कि इस दर्दनाक कदम के पीछे असली वजह क्या थी.