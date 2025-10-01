उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और गैंगरेप के मामले में सजायाफ्ता गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार ने उन पर जेल में हुए हमले को साजिश बताते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद करने का अनुरोध किया है. गायत्री प्रजापति की पत्नी और अमेठी से विधायक महाराजी देवी ने इस हमले को साजिश बताया है.

बता दें कि मंगलवार को गायत्री प्रजापति पर लखनऊ जिला जेल के अंदर हमला हुआ था. जिससे उनके सिर में हल्की चोट आई है. प्रजापति ने अस्पताल से बाहर आते समय संवाददाताओं को बताया कि उन पर एक अन्य कैदी विश्वास ने चाकू से हमला किया था. हमला क्यों किया गया, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है.

पत्नी ने लगाया साजिश का आरोप

प्रजापति की विधायक पत्नी महाराजी प्रजापति ने अपने पति पर जेल में हुए हमले के पीछे साजिश का दावा करते हुए कहा, 'यह जो भी घटना हुई है, यह साजिश के तहत हुई है. जिस जेल के अंदर बिना जांच-पड़ताल के खाने-पीने का सामान नहीं जाता है वहां आखिर चाकू कैसे पहुंच गया? यह सवाल बनता है.'

उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार से मांग है कि हमारे पति को इंसाफ दिलाया जाए. उन्होंने जो गुनाह किया ही नहीं है उसकी वह सजा काट रहे हैं. ना तो हमारे पति का मेडिकल परीक्षण कराया गया, ना ही उस महिला (प्रजापति पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली) का परीक्षण कराया गया. न्यायालय में हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है सरकार से मांग है हमको न्याय दिलाया जाए.'

बेटी अंकिता ने बताया उनकी जान को खतरा

प्रजापति की बेटी अंकिता ने कहा कि उनके पिता को जान का खतरा है और उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए तथा उन्हें इंसाफ मिले. अंकिता ने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा, 'हमारे पिता पिछले साढे आठ साल से ऐसे केस में सजा काट रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है. उस लड़की का मेडिकल परीक्षण तक नहीं कराया गया और हमारे पिता को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई.'

कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है. हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं कि वह हमसे मिलें और हमारी मदद करें. हमारे पिता निर्दोष हैं, उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है आखिर क्यों उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

पूरे विवाद पर क्या बोले सपा अध्यक्ष

इस बीच, इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है. सपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर हुए हमले की न्यायिक जांच की मांग की है.

यादव ने मंगलवार रात प्रजापति पर एक कैदी द्वारा किसी नुकीले हथियार से किए गए हमले की वारदात के बाद 'एक्स' पर की गई एक पोस्ट में कहा, 'भूतपूर्व विधायक व उप्र सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो.' उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसी पोस्ट में कहा, 'उत्तर प्रदेश में कहीं भी, कोई भी सुरक्षित नहीं है.'

