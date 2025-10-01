हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअतीक अहमद का बेटा अली अहमद नैनी जेल से झांसी होगा शिफ्ट, जानें क्यों लिया ये फैसला

अतीक अहमद का बेटा अली अहमद नैनी जेल से झांसी होगा शिफ्ट, जानें क्यों लिया ये फैसला

Atiq Ahmed Son: माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को प्रयागराज से झांसी की जेल में शिफ्ट किया जाएगा. खबरों के मुताबिक़ जेल में उसकी गतिविधियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 01 Oct 2025 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद अब नैनी सेंट्रल जेल में नहीं रहेगा. शासन ने उसे प्रयागराज से झांसी जेल में शिफ्ट करने का फैसला किया है. इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं. जल्द ही उसे झांसी जेल में शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी.

अली अहमद की जेल को क्यों बदला जा रहा है इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई हैं लेकिन चर्चा है नैनी जेल में रहते हुए उसकी गतिविधियां बढ़ गईं थी. उससे मिलने आने वाले लोगों कि गतिविधियों पर जेल प्रशासन नज़र रखे हुआ थे. वहीं अधिवक्ता द्वारा उसे कैश देने का मामला भी चर्चा रहा था. 

अली अहमद को झांसी जेल शिफ्ट करने का फैसला

नैनी सेंट्रल जेल में जून 2025 में अली अहमद की बैरक से 1100 रुपये नगद मिले थे.. ये मामला सामने आने के बाद एक डिप्टी जेलर और ओर हेड वार्डन को सस्पेंड भी कर दिया गया था और उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था. माना जा रहा है कि इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से अब उसकी जेल बदलने का फैसला लिया गया है. 

तीन साल से नैनी जेल में बंद है अली अहमद

बता दें कि अली अहमद ने लंबे समय तक फ़रार रहने के बाद 30 जुलाई 2022 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद से ही वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है. अली पर आरोप है कि उसने प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी. इसके अलावा उस पर उमेश पाल हत्याकांड की साज़िश रचने का भी आरोप है. 

पुलिस का कहना है कि नैनी जेल में रहते हुए उसने छोटे भाई असद और परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाया था. इस केस में उसका बड़ा भाई उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है. वहीं आरोपी असद, पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं. 

बताया जा रहा है कि अली अहमद को झांसी की जेल में शिफ्ट किए जाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है. जिसके बाद उसे प्रयागराज से कड़ी सुरक्षा के बीच शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है.  

'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई 

Published at : 01 Oct 2025 10:32 AM (IST)
Tags :
Atiq Ahmed News UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
आसमान में अंधेरा होते ही कहां पाकिस्तान ने कर दी एयर स्ट्राइक, 12 जगह दागी मिसाइलें, क्यों किसी को नहीं चला पता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
SSKTK Advance Booking: 'कांतारा चैप्टर 1' के सामने वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म का टिकना मुश्किल, एडवांस बुकिंग से की बस इतनी कमाई
'कांतारा चैप्टर 1' के सामने वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म का टिकना मुश्किल, एडवांस बुकिंग से की बस इतनी कमाई
ट्रैवल
Weekend Getaway Near Delhi: दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
यूटिलिटी
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
नौकरी
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget