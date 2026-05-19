फिरोजाबाद: पढ़ाई में आगे बढ़ने से जलता था चाचा! भतीजे पर चलवा दी गोली, 10 दिन पहले हुई थी शादी

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडFirozabad News: पढ़ाई में आगे बढ़ने से जलता था चाचा! भतीजे पर चलवा दी गोली, 10 दिन पहले हुई थी शादी

Firozabad News: पढ़ाई में आगे बढ़ने से जलता था चाचा! भतीजे पर चलवा दी गोली, 10 दिन पहले हुई थी शादी

Firozabad News In Hindi: फिरोजाबाद में चाचा ने रंजिश के चलते सुनसान रास्ते पर घेराबंदी कराके अपने ही 18 वर्षीय भतीजे को गोली मार दी. घायल ने बताया कि वे पढ़ाई में अच्छा था इसलिए उसका चाचा जलता था.

By : रंजीत गुप्ता | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 19 May 2026 02:53 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में रिश्तों को कलंकित करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सिरसागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बहादुरपुर में एक सगे चाचा ने रंजिश के चलते अपने ही 18 वर्षीय भतीजे पर जानलेवा हमला करते हुए उसे गोली मार दी. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वारदात के बाद से ही आरोपी चाचा मौके से फरार है.

चाचा ने सुनसान रास्ते पर घेरकर मारी गोली

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बहादुरपुर निवासी 18 वर्षीय गोपाल सोमवार (18 मई) देर शाम गांव के बाहर से अपने घर की तरफ लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में उसके सगे चाचा ने उसे घेर लिया और अवैध तमंचे से उस पर सीधे फायर कर दिया. गोली गोपाल की कमर में लगी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा. गोली चलने की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया. जब तक ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे, आरोपी वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा.

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घायल की 9 मई को ही बंधा था शादी के बंधन में

परिजनों ने आनन-फानन में खून से लथपथ गोपाल को सिरसागंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में जुटी हुई है. इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. बताया जा रहा है कि घायल गोपाल की शादी इसी महीने की 9 मई को बेहद धूमधाम से संपन्न हुई थी. घर में अभी शादी की खुशियों का माहौल था और मांगलिक रस्में पूरी भी नहीं हुई थीं कि इस खूनी वारदात से पूरे परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं.

'मैं पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए जलता था चाचा'

अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे पीड़ित गोपाल ने अपने सगे चाचा पर बेहद चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. गोपाल का कहना है कि 'करीब पांच महीने पहले पढ़ाई को लेकर मेरा चाचा से विवाद हुआ था. मैं पढ़ाई-लिखाई में अच्छा था और आगे बढ़ रहा था, इसी बात को लेकर चाचा मुझसे भीतर ही भीतर जलन और खुन्नस रखने लगा था. इसी रंजिश के चलते उसने मुझे जान से मारने की नीयत से पीठ पर गोली मारी.'

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने पीड़ित और उसके परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. वारदात के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.

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About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
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Published at : 19 May 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Firozabad News UP Police
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