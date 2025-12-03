फिरोजाबाद में SIR की रफ्तार बढ़ी, SDM अंकित वर्मा बाइक से बूथों पर जाकर कर रहे निरीक्षण

निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है. जनपद फिरोजाबाद में भी SIR प्रक्रिया जोर शोर से जारी है. चुनाव आयोग द्वारा समय सीमा बढ़ाने के बाद मतदाता पुनरीक्षण कार्य में थोड़ी सुस्ती जरूर आई है, लेकिन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप करने के लिए अधिकारी भरसक प्रयास कर रहे हैं.

टूंडला तहसील से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, यहां के उप जिला अधिकारी अंकित वर्मा गाड़ी छोड़ बाइक पर सवार होकर मतदाता पुनरीक्षण कार्य को रफ्तार देने के लिए घूमते नजर आ रहे हैं.

एसडीएम ने बूथों पर जाकर लिया जायजा

विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नॉर्दर्न रेलवे कॉलोनी इलाके में बने पांच बूथ पर बड़ी तादाद में मतदाताओं की अनुपस्थिति के चलते एसडीएम ने खुद बूथ पर जाकर मतदाता सूचियां को चेक करना शुरू कर दिया.

एसडीएम अंकित वर्मा के मुताबिक टूंडला की रेलवे कॉलोनी इलाके में 3 से 5 बूथ ऐसे थे, जिन पर वोटरों की तादाद लगभग 1200 के आसपास है, लेकिन 1200 वोट वाले बूथ पर मजह 300 या 400 गणना प्रपत्र ही आवंटित किए जा सके अन्य वोट की मैपिंग नहीं हो पा रही थी. इस कारण रेलवे कालोनी समेत ऐसे बूथ जहां वोट मैपिंग में दिक्कत आ रही थी उनका भौतिक निरीक्षण किया गया है.

निरीक्षण के बाद वोट मैपिंग न हो पाने के कारण स्पष्ट हो गए हैं. दरअसल रेलवे कॉलोनी में रहने वाले ज्यादातर लोग या तो विभाग द्वारा दूसरे शहरों में स्थानांतरित हो गए हैं या फिर वह रेलवे कॉलोनी छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं. जिसके चलते अधिकतम वोट की मैपिंग नहीं हो सकी थी.

जिले में 92% से अधिक काम पूरा

फिरोजाबाद SIR में अब तक 92% से ऊपर कार्य पूरा कर चुका है. टूंडला तहसील लगभग 95% कार्य को पूरा कर चुकी है, जबकि जसराना तहसील 93% शिकोहाबाद 92% सिरसागंज लगभग 93% और फिरोजाबाद सदर 89% एस ए आर पूरा कर चुकी है.

चुनाव आयोग से समय अवधि बढ़ाने के कारण अब जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन गणना प्रपत्रों को भी पूरा कराया जा रहा है, जो किसी कारणवश वापस BLO के पास नहीं पहुंचे थे या फिर किसी अभिलेख या प्रमाण पत्र के चलते उन्हें अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा गया था.

सभी विभागों की ली जा रही मदद

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरीक्षण कार्य को पूरा करने के लिए सभी विभागों को BLOs की मदद करने के निर्देश दिए गए थे. इस कार्य में जनपद भर के नगर निकायों के सफाई कर्मियों को भी मतगणना प्रपत्र मतदाताओं के घर से इकट्ठे कर BLO तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी.

एसडीएम अंकित वर्मा ने बताया की क्योंकि चुनाव आयोग ने समय दिया है. इसलिए कोशिश की जा रही है कि जो अनकाउंटेबल गणना प्रपत्र रह गए हैं, उनको भी पूरा किया जाए. इसके लिए नगर पालिका की स्पीकर लगी कूड़ा गाड़ियों के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि वह अपना गणना प्रपत्र अपने बीएलओ तक पूरा कर कर पहुंचा दें. जिससे मतदाता को निरीक्षण कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके.