Bulandshahr: हवाला और ऑनलाइन गेमिंग के पैसे भेजते थे विदेश, छह गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना पुलिस ने हवाला व ऑनलाइन गेमिंग के पैसों को भोले-भाले लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते से रुपये निकालने वाले अन्तर्राजीय संगठित गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. ये शातिर हवाला, ऑनलाइन गैमिंग के पैसो को चाइना व अन्य देशों को भेजकर बंधक बनाये गये भोले-भाले लोगों के खाते में ट्रांसफर कराते और उन्हे लालच देकर, डरा-धमकाकर उनके खाते से सभी रुपये निकालकर छोड़ देते थे. गिरफ्तार शातिरों के पास से पुलिस ने 1 गाड़ी, चेक बुक और विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल फोन बरामद भी बरामद किए हैं.

क्या है पूरा मामला?

बता दे कि 2 दिसम्बर को सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव महेपा जागीर निवासी प्रमोद के परिवार ने सिकंदराबाद थाने पर प्रमोद को बंधक बनाकर उसको छोड़ने के लिए 6 लाख रुपये माँगे जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसके बाद सिकंदराबाद थाना पुलिस की जाँच में खुलासा हुआ कि आरोपी अमित,करन, अमर,राजकुमार,शिवम ने प्रमोद को लाखों रुपये का लालच देकर प्रमोद के खाते में बीते 25 नवम्बर को हवाला के 19 लाख 90 हजार रुपये डलवाये थे. इस रुपये को शातिरों ने प्रमोद को साथ सोनीपत ले जाकर आरोपियों ने उसके खाते से 13 लाख 90 हजार रुपये निकाल लिए थे. प्रमोद ने 6 लाख रुपये 1930 पर कॉल कर खाते में होल्ड करवा दिए थे.

इन रुपयों को पाने के लिए शातिरों ने प्रमोद को बंधक बनाकर उसके घर वालो से 6 लाख रुपये की मांग की थी. वही घटना का खुलासा करते हुए सिकंदराबाद पुलिस ने प्रमोद सहित शातिर अमित,करन, अमर,राजकुमार व शिवम को किया गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब हर पहलू पर गंभीरता से जाँच में जुटी है.

ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड के पैसे खातों में मंगाते थे

मामले की जानकारी देते हुए बुलंदशहर के एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि थाना सिकंदराबाद पुलिस टीम को यह सूचना मिली थी प्रमोद नाम के व्यक्ति को बंधक बनाकर 6 लख रुपए की मांग की गयी है. इस मामले में प्रमोद के पुत्र धनेश द्वारा सिकंदराबाद थाने में तहसील देकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस जांच में यह सामने आया कि प्रमोद के बैंक खाते का एक गैंग द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड के माध्यम से प्रमोद के बैंक खाते में रुपया लेते थे और उसके खाते से पैसा निकाल लिया करते थे इसी दौरान उसके खाते में रुपये आये, जिसमें से 13 लाख 90 हजार रुपये सोनीपत में प्रमोद को बुलाकर विभिन्न बैंकों की ब्रांचों से निकल गए.

इसके अलावा 6 लाख रुपये प्रमोद ने 1930 पर कॉल करके बैंक में होल्ड करवा दिए थे. इसी क्रम में आरोपियों द्वारा प्रमोद को बंधक बनाकर मार पिटाई कर उसके परिवार से 6 लाख की मांग की जा रही थी, और उसका वीडियो बनाकर उसके बेटे के पास भेजा गया और फिर 6 लाख की फिरौती की मांगी गई.

इस संबंध में 6 लोगों का गैंग प्रकाश में आया है. जिसमे गिरफ्तार अमित,करन और अमर शर्मा ये सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं और बुलंदशहर के खुर्जा से राजकुमार, खुर्जा देहात से शिवम और थाना सिकंदराबाद से प्रमोद इन लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना के संबंध में अपनी संलिप्त कबूल की है. पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है. गिरफ्तार शातिरों के पास से 1 कार गिलेन्जा,चैक बुक और 9 मोबाइल बरामद किये है.