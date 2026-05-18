उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रविवार को जसराना तहसील में जनपद की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह थे. लेकिन कार्यक्रम में उस समय स्थिति अजीबो-गरीब हो गयी, कि मंत्री जयवीर द्वारा पढ़ी जा रही घोषणाओं के बीच ही लाईट चली गयी. इसके बाद मंत्री ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में भाषण पूरा किया.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है. इस कार्यक्रम में 872.08 लाख की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ. इसमें तमाम नेताओं के साथ ही स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे.

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6.21 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह द्वारा कुल 621.40 लाख रुपए की लागत से पूरे हो चुके विकास कार्यों का विधि-विधान से लोकार्पण किया गया. जो निम्न हैं:

परीक्षित कुण्ड, पाढ़म (लागत: ₹432.04 लाख): जसराना तहसील के इस पौराणिक और ऐतिहासिक कुण्ड के पर्यटन विकास एवं सौंदर्गीकरण कार्यों को जनता को समर्पित किया गया.

रामलीला मैदान, खेरिया (लागत: ₹189.36 लाख): यहाँ सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चारदीवारी (बाउंड्रीवॉल) निर्माण व अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ.

इन प्रमुख आस्था केंद्रों का हुआ शिलान्यास

क्षेत्रीय पर्यटन और जन-आस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 250.68 लाख रुपये की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई. इसके तहत निम्नलिखित धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा:

बड़े जखईया महाराज मंदिर (जसराना)

चकलेश्वर महादेव मंदिर (पैढत)

जख़इया महाराज मंदिर (जसराना)

मां कामाख्या मंदिर (जसराना)

धरोहरों को वैश्विक पहचान दिलाना हमारा संकल्प- जयवीर सिंह

इस अवसर पर संबोधित करते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, "देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पर्यटन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. जनपद फिरोजाबाद की ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहरों को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाना हमारा संकल्प है."

उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि परीक्षित कुण्ड और बड़े जखईया महाराज मंदिर जैसे पावन स्थल हमारी अटूट आस्था के केंद्र हैं. इन स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व कर सकेगी.

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