ग्रेटर नोएडा: दहेज प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने छत से कूदकर दी जान, पति और ससुर गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव में एक विवाहिता ने कथित रूप से छत से कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि 14 माह पहले ही करीब एक करोड़ रुपये खर्च कर शादी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद विवाहिता को लगातार परेशान किया जा रहा था.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

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