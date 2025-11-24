फिरोजाबाद: गर्लफ्रेंड का शादी से इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाया युवक, उठाया ये खौफनाक कदम

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में थाना रामगढ़ क्षेत्र इलाके के कपावली में रविवार रात एक युवक विकास की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि विकास के गांव की ही एक लड़की से प्रेम संबंध थे. इस प्रेम संबंध में विकास और उसकी प्रेमिका बीते 5 नवंबर को घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन परिवार वालों के दबाव के बाद 11 नवंबर को विकास की प्रेमिका अपने घर पहुंच गई.

इसके बाद प्रेमी विकास भी अपने घर आ गया था. विकास और उसके प्रेमिका के बीच तीन दिन पहले भी वीडियो कॉल पर बात हुई. जिसके बाद विकास की प्रेमिका ने उस से शादी करने और बात करने से इनकार कर दिया. इसके बाद विकास गुमसुम रहने लगा.

परिवार शादी समारोह में गया था

रविवार को विकास के परिजन देर शाम एक शादी समारोह में दावत खाने गए थे. इसी दौरान घर में अकेले विकास को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी और उसकी मौत हो गई. शादी समारोह से लौटे परिजनों ने जब घर के दरवाजे खटखटाए तो दरवाजा नहीं खुला. जिस पर गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो विकास को अचेत पड़ा देखकर चीख पुकार मच गई. परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल भेजा जहां डॉक्टर ने विकास को मृत घोषित कर दिया.

प्रेम संबंध की बात आई सामने

DSP प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि थाना नारखी क्षेत्र के कपावली निवासी विकास यादव का गांव की ही एक युवती से प्रेम संबंध था. विकास की प्रेमिका 5 नवंबर को अपनी ननिहाल थाना मटसेना क्षेत्र से विकास के साथ घर छोड़कर चली गई थी. जिसकी गुमशुदगी थाना मटसेना में दर्ज कराई गई थी. इसके बाद 11 नवंबर को विकास और उसकी प्रेमिका दोनों घर लौट गए, लेकिन बाद में प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार करने पर विकास क्षुब्ध हो गया. इस प्रेम संबंध में विफल होने के कारण युवक विकास ने अपने बाबा की लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से उसे वक्त खुद को गोली मारकर हत्या कर ली, उसके घर वाले एक शादी समारोह में गए थे.

पुलिस ने शुरू की जांच

डिप्टी एसपी के मुताबिक मामले की गंभीरता से जांच की गई है, मौके पर उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया है. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन किये गए हैं. इस साक्षी संकलन के दौरान पाया गया है कि पास में जो हथियार पाया गया है, उसे पर खून के निशान है और गोली बहुत नजदीक से मारी गई है.