फिरोजाबाद में करवा चौथ के अगले दिन पति-पत्नी ने की आत्महत्या, ट्रेन से कटकर दे दी जान

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के मटसेना थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां करवा चौथ के अलगे दिन पति-पत्नी ने आत्महत्या कर ली. जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. घटना के पीछे दोनों में हुई आपसी विवाद था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

मृतक प्रमोद और निशा की शादी दो साल पहले ही हुई थी, लेकिन करवा चौथ के अगले दिन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद इतना गहरा गया कि मामला यहां तक पहुंच गया.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के मुताबिक गांव नगला श्रोती का रहने वाले प्रमोद और निशा की शादी दो साल पहले हुई थी. करवा चौथ के अगले दिन दो किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिस पर प्रमोद ने गांव दौकेली के पास रेलवे ट्रैक पर अज्ञात ट्रेन से कटकर जान दे दी. परिजन जब प्रमोद के सुसाइड के बाद घर पहुंचे, तो घर पहुंचते ही उनके होश उड़ गए परिजनों को पता चला कि प्रमोद की पत्नी निशा ने भी आत्महत्या कर ली है. निशा की मौत की खबर लगते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का निशा के शव का पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने शुरू की जांच

सीओ सदर चंचल त्यागी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर करवा चौथ के दिन विवाद हुआ था. पति की लाश रेल की पटरी पर मिली है. वहीं पत्नी की लाश घर के अंदर एक कमरे में पायी गई. दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. परिजनों से बातचीत में दोनों में विवाद की बात सामने आयी है. जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी.

उधर घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि दोनों इस हद तक पहुंच जाएंगे.