बस्ती: हनीट्रैप में फंसाकर लाखों रुपये की वसूली करती थी महिला, अब पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पुलिस ने एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया है, जो भोले भाले लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे ब्लैकमेलिंग कर लाखों रुपये वसूलती थी. सनसनीखेज मामले में खुलासा करते हुए बस्ती पुलिस ने बताया कि पहले महिला किसी मर्द को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, फिर उसका वीडियो और फोटो को हथियार बनाकर भोले भाले लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे लाखों रुपये ऐंठती थी.

उसके इस काले कारोबार में वह अकेली नहीं बल्कि उसका पूरा गैंग काम करता था. तहरीर के आधार पर ब्लैकमेलिंग करने वाली मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके गैंग के और लोगों की तलाश जारी है.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित की पत्नी बीना त्रिपाठी ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति को किसी महिला ने अपने जाल में फंसा लिया है और उन से लगातार धन उगाही कर रही है. महिला की शिकायत के बाद पुलिस एक्टिव हुई और मामले की जांच में जुट गई, पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

जांच में पता चला कि संतकबीरनगर जिले के कटाई गांव की रहने वाली लवी सिंह जो अभी बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना क्षेत्र में मुंडेरवा बाजार में रहकर लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और जब दोनों के बीच नजदीकी बढ़ जाती है, तो वह प्राइवेट वीडियो और फोटोज बना लेती है. उस के बाद उस का हनी ट्रैप का खेल शुरू होता है.

फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसों के लिए ब्लैक मेल करती है. जांच में पता चला कि उसने अब तक कई लोगों को हनीट्रैप में फंसाकर लोगों से लाखों रूपयों की वसूली की है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में ब्लैकमेलर ने पीड़ित परिवार से 10 लाख रुपये की मोटी रकम वसूली थी और अब 50 लाख रुपये की मांग कर रहे थे, लेकिन थकहार कर पीड़ित व्यक्ति की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की जिसके बाद आज उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर जांच की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम लगा कर लोगों को हनी ट्रैप में फंसा कर पैसा ऐंठने वाली लवी सिंह को अरेस्ट किया गया है, जांच में पता चला कि इस से पहले भी यह दो लोगों को हनी ट्रैप में फंसा कर धन उगाही कर चुकी है. अभी तक जो रिकॉर्ड मिले हैं उसमें 10 लाख की वसूली के सबूत मिले हैं. इसके अलावा खातों और काल डिटेल की जांच की जा रही है. महिला के खिलाफ धारा 308(5), 308(6), 352, 351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.