फतेहपुर: शादी से पहले लेखपाल की आत्महत्या, अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप, मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शादी के ठीक एक दिन पहले एक लेखपाल ने कथित तौर पर अपने उच्च अधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक लेखपाल, सुधीर कुमार, की बारात 26 नवंबर को जानी थी, लेकिन शादी वाले घर में अब खुशियों की जगह मातम पसर गया है.

यह घटना जहानाबाद क्षेत्र की है. लेखपाल सुधीर कुमार की आत्महत्या की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर जांच शुरू कर दी.

'...नहीं तो कर देंगे निलंबित'

मृतक की बहन ने इस दौरान गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि सुधीर की शादी के लिए छुट्टी मांगी गई थी, लेकिन RO जहानाबाद/SDM संजय कुमार सक्सेना द्वारा छुट्टी देने के बजाय उन्हें 'SIR' फार्म भरवाने की धमकी दी गई. बहन ने आरोप लगाया, "भाई को धमकी दी गई कि नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो निलंबित कर देंगे."

आरोप के अनुसार, आज (25 नवंबर) सुबह कानूनगो शिवराम भी घर आए और सुधीर को ड्यूटी पर जाने के लिए धमकाया. कानूनगो द्वारा दिए गए एक पेपर को देखने के बाद लेखपाल सुधीर गहरे डिप्रेशन में आ गए और अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली.

अधिकारी मौके से निकले

इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे जनपद में हड़कंप मच गया. बिंदकी कोतवाल सहित ADM (अपर जिलाधिकारी), ASP (अपर पुलिस अधीक्षक) और SDM मौके पर पहुंचे. हालांकि, परिजनों के भारी आक्रोश को देखते हुए SDM घटनास्थल से निकल गए.

परिजनों में अधिकारी के इस रवैये और प्रताड़ना के आरोपों को लेकर खासा आक्रोश है. मौके पर पहुंचे ADM ने पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है, वहीं इस मामले ने शासकीय कर्मचारियों के मानसिक दबाव और उच्च अधिकारियों के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.