फतेहपुर जिले के खागा क्षेत्र में एक पूजा कार्यक्रम के दौरान उस वक्त अजीब स्थिति बन गई जब भाजपा और सपा की दो महिला विधायक आपस में उलझ गईं. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है.

बताया जा रहा है कि खागा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में बीजेपी की विधायक कृष्णा पासवान और हुसैनगंज से सपा विधायक उषा मौर्य दोनों पहुंची थीं. कार्यक्रम के दौरान ही दोनों के बीच यह विवाद शुरू हो गया कि यह इलाका किस विधानसभा क्षेत्र में आता है और किसका अधिकार ज्यादा है.

'यह मेरा विधानसभा क्षेत्र है'

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, बीजेपी की विधायक कृष्णा पासवान ने कहा कि यह कार्यक्रम उनके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए यहां उनकी प्राथमिकता है. वहीं उषा मौर्य ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम है और इसमें किसी को भी आने से रोका नहीं जा सकता.

इसी बात को लेकर दोनों नेताओं के बीच बहस बढ़ती गई और मामला तकरार तक पहुंच गया. दोनों विधायक अपने-अपने दावे पर अड़ी रहीं, जिससे माहौल कुछ देर के लिए गरमा गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. वीडियो में दोनों विधायक बहस करती नजर आ रही हैं, जिसे लोग अलग-अलग तरह से देख और प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

इस घटना के बाद जिले के राजनीतिक माहौल में भी हलचल बढ़ गई है. विपक्ष और स्थानीय लोग इस मामले को लेकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. कुछ लोग इसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बता रहे हैं तो कुछ इसे अनुशासनहीनता करार दे रहे हैं. फिलहाल इस पूरे मामले पर दोनों ही विधायकों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वायरल वीडियो ने इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है.