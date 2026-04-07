लखनऊ में BJP का शक्ति प्रदर्शन, स्थापना दिवस पर 300 कार्यकर्ताओं का सम्मान, नेताओं ने भरा जोश

भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा लखनऊ महानगर एवं जिला लखनऊ द्वारा वसंत कुंज स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर भव्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. पूरे आयोजन में पार्टी के इतिहास, विचारधारा और कार्यकर्ताओं के योगदान को प्रमुखता से याद किया गया.

कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक सहित अन्य नेताओं द्वारा भारत माता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलन से की गई. इसके बाद पार्टी का ध्वज फहराकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई.

कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, लक्ष्मी कांत बाजपेई, रमापति राम त्रिपाठी, विनय कटियार, कलराज मिश्रा और राजनाथ सिंह का वर्चुअल संदेश भी प्रसारित किया गया.

'कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत'- पंकज चौधरी

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों हुआ था और यह स्थल पार्टी की मूल भावना का प्रतीक है.

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता भाजपा में सर्वोपरि होता है. आपने जो बीज बोया, वो आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है. दो सीटों से शुरू हुई पार्टी आज 23 राज्यों में सरकार चला रही है.

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक परिवार है, जहां हर कार्यकर्ता की अहम भूमिका है. उन्होंने कार्यकर्ताओं के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि लाठीचार्ज और कठिन परिस्थितियों के बावजूद कार्यकर्ताओं ने कभी हार नहीं मानी.

विकास और संकल्प का जिक्र

अपने भाषण में पंकज चौधरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने से लेकर श्रीराम जन्मभूमि निर्माण तक, पार्टी ने अपने संकल्पों को पूरा किया है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, बल्कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है. यह तभी संभव होगा जब हर कार्यकर्ता इसे अपना मिशन बनाए.

प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि भाजपा की आज की सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं के पसीने, संघर्ष और समर्पण का परिणाम है. उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ता नहीं, इस विजय के असली निर्माता हैं. आप ही संगठन की ताकत और पहचान हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं.

300 से अधिक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान

मीडिया प्रभारी अनुराग साहू के अनुसार, इस कार्यक्रम में करीब 300 वयोवृद्ध पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया. सम्मान देने वालों में उत्तर विधायक डॉ. नीरज बोरा, जया देवी, योगेश शुक्ला, विधान परिषद सदस्य अमरेश रावत, रामचंद्र प्रधान, महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे.

कार्यक्रम के संयोजक भाजपा नेता डॉ. नीरज सिंह ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं और संगठन को मजबूत करते हैं.