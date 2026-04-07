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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida Airport: जेवर एयरपोर्ट के आने से जमीनों के भाव में उछाल, लोगों की पसंद बन रहा गौतमबुद्ध नगर

Noida Airport: जेवर एयरपोर्ट के आने से जमीनों के भाव में उछाल, लोगों की पसंद बन रहा गौतमबुद्ध नगर

Noida Jewar Airport News In Hindi: नोएडा एयरपोर्ट के चलते पश्चिमी यूपी और एनसीआर में जमीन के दाम तेजी से बढ़ने लगे है. बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग और निवेश के कारण आने वाले समय में और बढ़ोतरी की उम्मीद है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 Apr 2026 03:12 PM (IST)
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नोएडा एयरपोर्ट के आने से पश्चिमी यूपी में जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं. वही नोएडा एयरपोर्ट से लगभग 100 किलोमीटर दूरी तक चाहे वह हरियाणा का क्षेत्र हो पलवल, गुड़गांव, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, एटा सहित इन सभी में जमीन के भाव आसमान छूने लगे हैं. लोगों का कहना है कि लगभग 5 साल में जमीन के भाव चार गुना तक बढ़ गए हैं.

नोएडा एयरपोर्ट के बनने से भी दिल्ली एनसीआर के लोगों की पसंद अब ग्रेटर नोएडा बनता जा रहा है. क्योंकि यहां की चौड़ी चौड़ी सड़के हरियाली उनकी मनपसंद शहर बनता जा रहा है. क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में इंटरनेशनल आईटी बिजनेस, बड़े-बड़े उद्योग से लेकर वर्ल्ड क्लास लेवल के यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल नाइटलाइफ तमाम विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध है. जिसकी वजह से देश के लोगों के लिए गौतम बुद्ध नगर पहली पसंद बना हुआ है.

शहर में बेहतरीन बनाई जा रही सड़के- योगेश गर्ग

योगेश गर्ग रियल एस्टेट एक्सपर्ट ने बताया कि किसी भी क्षेत्र के लिए बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. शहर के विकास में और उसकी आर्थिक प्रगति के अंदर अहम रोल प्ले करता है. प्रदेश के अंदर या हम कहें कि जनपद गौतम बुद्ध की बात की जाए तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट भी हमारा दिल्ली एयरपोर्ट था. क्योंकि ग्रेटर नोएडा से लगभग 2 घंटे की दूरी पर पड़ता है. जनपद गौतम बुध नगर में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी ने डेवलपमेंट के लिए योजनाएं तो काफी निकल गई. शहर में बेहतरीन सड़के बनाई गई. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत किया गया. लेकिन कोई भी क्षेत्र तब आगे बढ़ता है. जब उसमें एक बड़े औद्योगिक घराने उसे क्षेत्र में आए और वहां फैक्ट्रियां लगाए. बड़े-बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाएं. उसके लिए उन्हें प्रॉपर एयर कनेक्टिविटी बेहतर दी जाए जो की उनके लिए यह सुविधा बेहद ही जरूरत होती है.

जमीन के लगातार बढ़ते जा रहे हैं भाव

नोएडा एयरपोर्ट बन जाने से जो सबसे बड़ा फायदा शहर की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है. नोएडा एयरपोर्ट बनने से अडानी अंबानी भी यहां आकर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं. क्योंकि यहां पर एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है. क्योंकि अगर कोई भी औद्योगिक घराना यहां पर आकर उद्योग लगाना चाहता है. तो सीधा फ्लाई करके यह आ सकता है. इसी के चलते यहां पर आने वाले समय में औद्योगिक घरानों की भीड़ बढ़ती जाएगी. बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी लोग काम करने के लिए आएंगे. इसके चलते जमीन के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आने वाले 3 साल में लगभग जमीन के भाव दुगने हो जाएंगे. देखिए नोएडा एयरपोर्ट से लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में जमीन के भाव बड़े हैं ना कि पश्चिमी यूपी दिल्ली एनसीआर में जब कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है तो वहां के लगभग 200 किलोमीटर एरिया में विकास होगा. केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की कई ऐसी बड़ी स्कीम है. जिसके चलते यहां पर इंडस्ट्री लगाए जाएंगे. शहर के विकास को चार चांद लगेंगे.

अंकुर मित्तल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है. नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण शुरू कर दिया है. अभी प्रथम चरण इसका शुरू हुआ है. अभी इसके लगभग 6 चरण और बाकी है. जो धीरे-धीरे पूरे होंगे. एयरपोर्ट के आने से हमारे लॉजिस्टिक के पैसेंजर की डोमेस्टिक की इंटरनेशनल की जो कनेक्टिविटी  बढ़ जाएगी और दो आप प्रॉपर्टी के दाम की बात कर रहे हैं. प्रॉपर्टी में जब से एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है लगातार कॉल्स इन्वेस्टर बायर्स आ रहे हैं. वह प्रॉपर्टी के दामों की जानकारी कर रहे हैं. लगातार 5 वर्षों में प्रॉपर्टी के दाम बड़े हैं. ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी काफी अच्छी एक डिमांड जो है देखने को मिलेगी.

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भविष्य में लोगों को मिलेगा रोजगार

ग्रेटर नोएडा निवासी मुकुल ने बताया कि प्रॉपर्टी के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं. जेवर एयरपोर्ट के आने से बेहतर कनेक्टिविटी शहर को मिलेगी यहां पर इंडस्ट्री आएगी. लोगों को रोजगार मिलेगा. उसकी वजह से यहां पर जो प्रॉपर्टी के दाम है. लगातार बढ़ते जा रहे हैं. जमीन के यह दाम लगभग 5 सालों में देखने को मिले हैं. आजाद सिंह ने बताया कि लगभग 5 साल पहले परी चौक के आसपास कर 200 मीटर का प्लॉट लगभग एक करोड़ का था. लेकिन अगर आज की बात करें तो यह प्लॉट लगभग 3 करोड़ से भी अधिक का हो गया है. कोविड के दौरान भी दिल्ली एनसीआर से लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अपना इंडिपेंडेंस घर खरीदा लिया. जिसकी वजह से लोग ग्रेटर नोएडा में आए है. जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के दाम बड़े हैं. यानी की प्रॉपर्टी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है.

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Published at : 07 Apr 2026 02:08 PM (IST)
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