हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDoon Defence Dreamers ने रचा इतिहास: NDA–II 2025 में 710+ चयन - भरोसे की सबसे मजबूत वजह

Doon Defence Dreamers ने रचा इतिहास: NDA–II 2025 में 710+ चयन - भरोसे की सबसे मजबूत वजह

UPSC ने 1 अक्टूबर 2025 को NDA & NA (II) 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया है, जिसमें 156वीं NDA कोर्स तथा 118वीं INAC के लिए योग्य अभ्यर्थियों के रोल नंबर प्रकाशित किए गए हैं.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 07 Oct 2025 06:16 PM (IST)
Preferred Sources

देश सेवा के सपने देखने वाले हर अभ्यर्थी के लिए यह गर्व का क्षण है. Doon Defence Dreamers (DDD) ने NDA/NA (II) 2025 की लिखित परीक्षा में 710+ चयन दिलाकर एक नया मानदंड स्थापित किया है. यह हमारे संस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल सेशन परिणाम है - और यही हमारी शिक्षा पद्धति, अनुशासन और पारदर्शिता पर आपके भरोसे का सबसे ठोस आधार है. 

आधिकारिक प्रमाण: UPSC का परिणाम

UPSC ने 1 अक्टूबर 2025 को NDA & NA (II) 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया है, जिसमें 156वीं NDA कोर्स तथा 118वीं INAC के लिए योग्य अभ्यर्थियों के रोल नंबर प्रकाशित किए गए हैं. प्रेस नोट में यह भी स्पष्ट है कि सफल अभ्यर्थियों को परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर joinindianarmy.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना है; SSB चरण में मूल आयु एवं शैक्षिक प्रमाणपत्र SSB बोर्ड को ही प्रस्तुत करने हैं (UPSC को नहीं). कट ऑफ/आंसर की अंतिम परिणाम के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी. 

ट्रस्ट चेक:

आप अपना रोल नंबर UPSC की आधिकारिक PDF में सीधे खोज (Ctrl+F) कर सत्यापित कर सकते हैं. 

क्यों DDD को सबसे अधिक परिणाम देने वाला संस्थान कहा जा रहा है?

हमारे रिकॉर्ड के अनुसार इस बार 710+ लिखित क्वालिफिकेशन केta साथ DDD ने अपना पूर्व रिकॉर्ड 535 को पार किया - 2014 से अब तक का सबसे बड़ा सिंगल सेशन परिणाम. यह केवल संख्याएँ नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्थित तैयारी प्रणाली का प्रमाण है. 

हमारी 4 पिलर पद्धति (Proven 4 Pillar Approach): 

-Disciplined Preparation: रोज़मर्रा की संरचित दिनचर्या जो ज्ञान के साथ चरित्र भी गढ़ती है.
-Weekly Mock Tests: लगातार मूल्यांकन ताकि परीक्षा तैयारी सटीक रहे.
-SSB Focused Training: पहले दिन से नेतृत्व और officer like qualities पर काम.
-24×7 Faculty Support: ज़रूरत पड़ने पर 15–20 नाइट क्लासेस तक - हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान.
फ्री SSB बैच: लिखित क्वालिफाइड सभी छात्रों के लिए निःशुल्क SSB प्रशिक्षण (Psychologists, GTOs और Interview Panels के साथ) - ताकि लिखित सफलता अधिकतम सिफारिशों (Recommendations) में बदले. 

ताज़ा संदर्भ:

हाल की NDA 155 SSB बैच में 35 रिकमेंडेशंस (जिनमें 6 महिला कैडेट भी शामिल) - यह बताता है कि हमारी तैयारी सिर्फ लिखित तक सीमित नहीं, बल्कि SSB में भी परिणाम देती है. 

हमारे चयनित छात्रों की झलक 

नीचे DDD के कई चयनित अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर (उदाहरण स्वरूप) दिए जा रहे हैं. पूर्ण सूची लंबी है; आप UPSC PDF में अपने रोल नंबर से भी सत्यापित कर सकते हैं. 
-RISHABH - 1442483
-DEV RANJAN YADAV - 1449776
-AMANDEEP SINGH - 1448254
-SARTHAK - 5943367
-PRINCE MEHRA - 5443311
-ABHISHEK KUMAR - 0845428
-PARAM TEOTIA - 1452382
-BALKESH KUMAR GUPTA - 8041999
-HIMANSHU BAIRWA - 5240506
-ABHINAV RANA - 1449002
-RAUNAK RAJ - 8042409
-DISHANT SINGH PUNDIR - 1449075
-ALOK KUMAR - 4142178
-NAMAN SHARMA - 1444126
-KARAN JOSHI - 5445121
-HARSHIT KUMAR - 2644176
-ABHINAV ARYAN - 1540663
-BRIJESH KUMAR - 6148697
-SAURABH SHARMA - 6441744
-RISHABH BHOPARIYA - 7141270
-SURAJ SINGH - 1141556
-SANCHIT JUYAL - 1451827
-ANKIT - 1154704
-ANKIT SINGH - 1156323
-DEVENDERA SINGH - 1140847

नोट: ऊपर दिए नाम/रोल नंबर हमारी आंतरिक सूची का अंश हैं; आधिकारिक सत्यापन हेतु UPSC की PDF सर्वोपरि है. 

रिज़ल्ट कैसे सत्यापित करें (स्टेप बाइ स्टेप)

1.UPSC की NDA & NA (II) 2025 प्रेस नोट PDF खोलें.
2.अपने Roll Number से खोजें (Ctrl/Cmd + F).
3.रोल नंबर मिलने पर, UPSC निर्देशानुसार joinindianarmy.nic.in पर दो सप्ताह के भीतर रजिस्टर करें.
4.SSB के समय मूल आयु व शैक्षिक प्रमाणपत्र संबंधित SSB बोर्ड को ही जमा करें; UPSC को न भेजें. 

अगला कदम:

Free SSB Training के साथ सफलता को Commission में बदलें
DDD में लिखित योग्य सभी छात्रों के लिए फ्री SSB बैच संचालित किया जा रहा है - अनुभवी Psychologists, GTOs और Interview Panels के साथ व्यापक अभ्यास, ताकि लिखित सफलता Final Recommendation में बदले. अभी पंजीकरण करें और तैयारी शुरू करें. 

Parents & Aspirants FAQ

Q1. 710+ का अर्थ?
यह लिखित परीक्षा में योग्य (qualified) छात्रों की संख्या है - एक ही सेशन में DDD का अब तक का सबसे बड़ा परिणाम. 
Q2. क्या SSB प्रशिक्षण सचमुच निःशुल्क है?
हाँ, NDA II 2025 में लिखित योग्य सभी छात्रों के लिए SSB बैच फ्री घोषित किया गया है. 
Q3. UPSC के बाद क्या औपचारिकताएँ हैं?
UPSC प्रेस नोट के अनुसार, दो सप्ताह में joinindianarmy.nic.in पर रजिस्ट्रेशन, और SSB में मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य है. 

निष्कर्ष

Doon Defence Dreamers का मानना है कि सही मार्गदर्शन + अनुशासन + निरंतर मूल्यांकन = सुनिश्चित परिणाम. NDA II 2025 में 710+ चयन हमारे मिशन और आपकी मेहनत का साझा प्रमाण है. अगर आप भी राष्ट्र सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो DDD आपके साथ खड़ा है - लिखित से लेकर SSB की अंतिम सिफारिश तक. 

स्रोत/आधार:

- DDD का आधिकारिक आउटरिच/परिणाम एवं पद्धति दस्तावेज़ - 710+ चयन, 2014 से निरंतर उत्कृष्टता, फ्री SSB बैच, 4 पिलर मेथडोलॉजी आदि. 
- UPSC प्रेस नोट (NDA & NA II, 2025) - परिणाम, रजिस्ट्रेशन एवं SSB से जुड़े निर्देश, रोल नंबर सूची. 

अस्वीकरण: यह एक प्रायोजित लेख है. एबीपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और/या एबीपी लाइव किसी भी तरह से इस लेख की सामग्री और/या इसमें व्यक्त विचारों का समर्थन/अनुमोदन नहीं करते हैं. पाठकों को विवेक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है.

Published at : 07 Oct 2025 06:13 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand News UP NEWS NDA Upsc
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Blast: क्या पाकिस्तान के होने वाले हैं टुकड़े... जाफर एक्सप्रेस में फिर हुआ IED ब्लास्ट?
2025 Porsche Macan Turbo EV India Review | Auto Live
Access 125 Review: All details you need to know | Auto Live
Tata Safari Long Term Review | Auto Live
Pawan Singh Vs Jyoti Singh: अब Instagram पर लड़ रहे हैं पवन और ज्योति; POST GOES VIRAL | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
ट्रेंडिंग
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
जनरल नॉलेज
ADGP YS Puran Commits Suicide: हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget