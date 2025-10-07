Doon Defence Dreamers ने रचा इतिहास: NDA–II 2025 में 710+ चयन - भरोसे की सबसे मजबूत वजह

देश सेवा के सपने देखने वाले हर अभ्यर्थी के लिए यह गर्व का क्षण है. Doon Defence Dreamers (DDD) ने NDA/NA (II) 2025 की लिखित परीक्षा में 710+ चयन दिलाकर एक नया मानदंड स्थापित किया है. यह हमारे संस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल सेशन परिणाम है - और यही हमारी शिक्षा पद्धति, अनुशासन और पारदर्शिता पर आपके भरोसे का सबसे ठोस आधार है.

आधिकारिक प्रमाण: UPSC का परिणाम

UPSC ने 1 अक्टूबर 2025 को NDA & NA (II) 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया है, जिसमें 156वीं NDA कोर्स तथा 118वीं INAC के लिए योग्य अभ्यर्थियों के रोल नंबर प्रकाशित किए गए हैं. प्रेस नोट में यह भी स्पष्ट है कि सफल अभ्यर्थियों को परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर joinindianarmy.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना है; SSB चरण में मूल आयु एवं शैक्षिक प्रमाणपत्र SSB बोर्ड को ही प्रस्तुत करने हैं (UPSC को नहीं). कट ऑफ/आंसर की अंतिम परिणाम के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

ट्रस्ट चेक:

आप अपना रोल नंबर UPSC की आधिकारिक PDF में सीधे खोज (Ctrl+F) कर सत्यापित कर सकते हैं.

क्यों DDD को सबसे अधिक परिणाम देने वाला संस्थान कहा जा रहा है?

हमारे रिकॉर्ड के अनुसार इस बार 710+ लिखित क्वालिफिकेशन केta साथ DDD ने अपना पूर्व रिकॉर्ड 535 को पार किया - 2014 से अब तक का सबसे बड़ा सिंगल सेशन परिणाम. यह केवल संख्याएँ नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्थित तैयारी प्रणाली का प्रमाण है.

हमारी 4 पिलर पद्धति (Proven 4 Pillar Approach):

-Disciplined Preparation: रोज़मर्रा की संरचित दिनचर्या जो ज्ञान के साथ चरित्र भी गढ़ती है.

-Weekly Mock Tests: लगातार मूल्यांकन ताकि परीक्षा तैयारी सटीक रहे.

-SSB Focused Training: पहले दिन से नेतृत्व और officer like qualities पर काम.

-24×7 Faculty Support: ज़रूरत पड़ने पर 15–20 नाइट क्लासेस तक - हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान.

फ्री SSB बैच: लिखित क्वालिफाइड सभी छात्रों के लिए निःशुल्क SSB प्रशिक्षण (Psychologists, GTOs और Interview Panels के साथ) - ताकि लिखित सफलता अधिकतम सिफारिशों (Recommendations) में बदले.

ताज़ा संदर्भ:

हाल की NDA 155 SSB बैच में 35 रिकमेंडेशंस (जिनमें 6 महिला कैडेट भी शामिल) - यह बताता है कि हमारी तैयारी सिर्फ लिखित तक सीमित नहीं, बल्कि SSB में भी परिणाम देती है.

हमारे चयनित छात्रों की झलक

नीचे DDD के कई चयनित अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर (उदाहरण स्वरूप) दिए जा रहे हैं. पूर्ण सूची लंबी है; आप UPSC PDF में अपने रोल नंबर से भी सत्यापित कर सकते हैं.

-RISHABH - 1442483

-DEV RANJAN YADAV - 1449776

-AMANDEEP SINGH - 1448254

-SARTHAK - 5943367

-PRINCE MEHRA - 5443311

-ABHISHEK KUMAR - 0845428

-PARAM TEOTIA - 1452382

-BALKESH KUMAR GUPTA - 8041999

-HIMANSHU BAIRWA - 5240506

-ABHINAV RANA - 1449002

-RAUNAK RAJ - 8042409

-DISHANT SINGH PUNDIR - 1449075

-ALOK KUMAR - 4142178

-NAMAN SHARMA - 1444126

-KARAN JOSHI - 5445121

-HARSHIT KUMAR - 2644176

-ABHINAV ARYAN - 1540663

-BRIJESH KUMAR - 6148697

-SAURABH SHARMA - 6441744

-RISHABH BHOPARIYA - 7141270

-SURAJ SINGH - 1141556

-SANCHIT JUYAL - 1451827

-ANKIT - 1154704

-ANKIT SINGH - 1156323

-DEVENDERA SINGH - 1140847

नोट: ऊपर दिए नाम/रोल नंबर हमारी आंतरिक सूची का अंश हैं; आधिकारिक सत्यापन हेतु UPSC की PDF सर्वोपरि है.

रिज़ल्ट कैसे सत्यापित करें (स्टेप बाइ स्टेप)

1.UPSC की NDA & NA (II) 2025 प्रेस नोट PDF खोलें.

2.अपने Roll Number से खोजें (Ctrl/Cmd + F).

3.रोल नंबर मिलने पर, UPSC निर्देशानुसार joinindianarmy.nic.in पर दो सप्ताह के भीतर रजिस्टर करें.

4.SSB के समय मूल आयु व शैक्षिक प्रमाणपत्र संबंधित SSB बोर्ड को ही जमा करें; UPSC को न भेजें.

अगला कदम:

Free SSB Training के साथ सफलता को Commission में बदलें

DDD में लिखित योग्य सभी छात्रों के लिए फ्री SSB बैच संचालित किया जा रहा है - अनुभवी Psychologists, GTOs और Interview Panels के साथ व्यापक अभ्यास, ताकि लिखित सफलता Final Recommendation में बदले. अभी पंजीकरण करें और तैयारी शुरू करें.

Parents & Aspirants FAQ

Q1. 710+ का अर्थ?

यह लिखित परीक्षा में योग्य (qualified) छात्रों की संख्या है - एक ही सेशन में DDD का अब तक का सबसे बड़ा परिणाम.

Q2. क्या SSB प्रशिक्षण सचमुच निःशुल्क है?

हाँ, NDA II 2025 में लिखित योग्य सभी छात्रों के लिए SSB बैच फ्री घोषित किया गया है.

Q3. UPSC के बाद क्या औपचारिकताएँ हैं?

UPSC प्रेस नोट के अनुसार, दो सप्ताह में joinindianarmy.nic.in पर रजिस्ट्रेशन, और SSB में मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

निष्कर्ष

Doon Defence Dreamers का मानना है कि सही मार्गदर्शन + अनुशासन + निरंतर मूल्यांकन = सुनिश्चित परिणाम. NDA II 2025 में 710+ चयन हमारे मिशन और आपकी मेहनत का साझा प्रमाण है. अगर आप भी राष्ट्र सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो DDD आपके साथ खड़ा है - लिखित से लेकर SSB की अंतिम सिफारिश तक.

स्रोत/आधार:

- DDD का आधिकारिक आउटरिच/परिणाम एवं पद्धति दस्तावेज़ - 710+ चयन, 2014 से निरंतर उत्कृष्टता, फ्री SSB बैच, 4 पिलर मेथडोलॉजी आदि.

- UPSC प्रेस नोट (NDA & NA II, 2025) - परिणाम, रजिस्ट्रेशन एवं SSB से जुड़े निर्देश, रोल नंबर सूची.

अस्वीकरण: यह एक प्रायोजित लेख है. एबीपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और/या एबीपी लाइव किसी भी तरह से इस लेख की सामग्री और/या इसमें व्यक्त विचारों का समर्थन/अनुमोदन नहीं करते हैं. पाठकों को विवेक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है.