हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबरेली में हिंसा के बाद अब कैसे हैं शहर के हालात? डीएम अविनाश सिंह ने दी जानकारी

बरेली में हिंसा के बाद अब कैसे हैं शहर के हालात? डीएम अविनाश सिंह ने दी जानकारी

Bareilly Violence: बरेली में हिंसा के एक हफ्ते बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं. बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज भी शांति पूर्वक संपन्न हुई. डीएम ने बताया कि अब वहां के हालात कैसे हैं?

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 04 Oct 2025 02:00 PM (IST)
बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज़ शांति पूर्वक पढ़ी गई हैं. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे. पुलिस लगातार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही हैं. इस बीच जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने बताया कि बरेली में अब हालात सामान्य हो रहे है. 

डीएम ने कहा कि बरेली में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है. पिछले शुक्रवार की नमाज़ के बाद, कुछ उपद्रवियों, बलवाईयों और दंगाईयों ने ज़िले की शांति-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की थी लेकिन, पुलिस प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए उसे एक-डेढ़ घंटे में ही नाकाम कर दिया.

बरेली में सामान्य हो रहे हैं हालात

इसके बाद से ही पुलिस प्रशासन क़ानून व्यवस्था पर सतर्क निगाह बनाए रखे हुए है. कल की जुमे की नमाज थी. जो शांतिपूर्वक संपन्न हुई, इसमें जनपद के सभी शांति प्रिय नागरिकों का सहयोग मिला. हम लोगों ने लगातार समाज के सभी वर्गों और धर्मों को लोगों के साथ सहयोग बनाए रखा..उनसे लगातार संवाद करते रहे. पूरे शहर में भ्रमण करते रहे. 

डीएम ने कहा कि जनपद में शांति व्यवस्था बना रखना सिर्फ पुलिस का ही नहीं बल्कि जनपद में रहने वाले एक-एक वासी की जिम्मेदारी है. ये उनका भी फर्ज है जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है. जुमे की नमाज़ को लेकर हमने पूरी तैयारी की थी. हमारे जितने भी सुपर जोन, ज़ोन, सेक्टर आदि थे वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था. ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई थी, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हुआ. 

मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी दिया साथ

हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपील की थी कि सब लोग नमाज पढ़ने के बाद शांति के साथ अपने-अपने घर चले जाएं. उसका भी असर देखने को मिला है. पूरे जनपद में शांति का माहौल है. जनपद में अब स्थिति सामान्य हो रही है. यहां सभी स्कूल, कॉलेज और दफ़्तर खुले हैं. सभी अपनी दैनिक दिनचर्या को कर रहे हैं. इस बीच जो संवेदनशीलता बढ़ी है उसपर हमारी नजर हैं. 

अविनाश सिंह ने कहा कि जो लोग भी जनपद में बाहर से आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अनुमति मिलने के बाद ही वो यहां पर आएं. क्योंकि वहां की संवेदनशीलता को देखते हुए ये जरूरी है कि हमें सभी का कार्यक्रम पहले से मालूम होना चाहिए. कौन आ रहा है कौन जा रहा है? इसी को ध्यान में रखकर सभी लोगों को जनपद में आने के लिए अनुमति लेने के बाद ही आएं.

डीएम ने लोगों से की अपील

बरेली लोगों से अपील करते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि मैं आम लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग आगे आएं और ऐसे लोगों को बेनक़ाब करें जिनके असली चेहरे छिपे रहते हैं. ऐसे लोग की जानकारी होना चाहिए. लोग अफवाहों पर ध्यान न दे, हर जगह पुलिस तैनात है. 

अगर किसी को लगता है कि कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो पुलिस के संज्ञान में ज़रूर लाए. हमने अपनी जनता को सद्भावना का सिपाही बताया है. वो बिना किसी वर्दी के कमिटी पुलिसिंग के रोल को निभा रहे हैं. इसलिए पूरे ज़िले में शांति है. दंगाइयों की कोई जाति या धर्म नहीं होता. ये लोग सिर्फ समाज में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं. हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा. ऐसे लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है. 

Published at : 04 Oct 2025 02:00 PM (IST)
UP NEWS Bareilly News DM Avinash Singh
