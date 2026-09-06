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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिनेश शर्मा की नियुक्ति पर अवधेश प्रसाद बोले- '...कुआं खोदने से कोई मतलब नहीं'

दिनेश शर्मा की नियुक्ति पर अवधेश प्रसाद बोले- '...कुआं खोदने से कोई मतलब नहीं'

भाजपा नेता दिनेश शर्मा को अंडमान-निकोबार का उपराज्यपाल बनाए जाने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने तंज कसाहै .उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी सरकार को हटाने का मन बना लिया है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 06 Sep 2026 01:28 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल बनाने पर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "कोई मतलब नहीं है. जब जल गया तो कुआं खोदने से कोई मतलब नहीं होता," 

उन्होंने आगामी चुनाव में सपा की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा, "जनता ने अपना मन बना लिया है सरकार को हटाने का, और मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की, इसके प्रति और बीजेपी के नेताओं के प्रति प्रदेश और देश के लोगों का भरोसा, यकीन पूरी तरह से हट गया है. और दूसरी तरफ अगर भरोसा बढ़ा है, यकीन बढ़ा है, तो कोई दूसरी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है. केवल समाजवादी पार्टी है, पीडीए है और उसके नेता अखिलेश हैं."

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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने के 24 घंटे में आउट सोर्सिंग नौकरियां खत्म कर दी जाएंगी. महिलाओं को 40 हजार मिलेंगे, छात्रों को लैपटॉप और शिक्षा मित्रों को पूर्व की व्यवस्था की तरह समायोजित करने का रास्ता निकाला जाएगा.

दिनेश शर्मा को बनाया गया उपराज्यपाल 

दिनेश शर्मा इस समय बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद थे. शनिवार को उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल बनाया गया है.  वे एडमिरल डीके जोशी का स्थान लेंगे. जोशी 2017 अक्टूबर से इस पद पर थे. दिनेश शर्मा इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम भी रह चुके और लखनऊ के मेयर भी रहे हैं. बीजेपी के पुराने और सुलझे नेताओं में उनकी गिनती होती है.

अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर निशाना 

दिनेश शर्मा की नियुक्ति के साथ ही सपा सांसद अवदेश प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसमें उनके बयान का आशय है कि बीजेपी अब जो भी कुछ कर रही है, वो जनता सब कुछ समझ रही है. अब कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में तंज कसा है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Dinesh Sharma UP NEWS
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