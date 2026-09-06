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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर तंज, बोले- 'सपा के लिए अकेले ही काफी हूं'

ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर तंज, बोले- 'सपा के लिए अकेले ही काफी हूं'

गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. राजभर ने मजाकिया लहजे में कहा कि बीजेपी से पहले सपा हमसे ही लड़ ले.

Written By : अनिल कुमार |  Updated at : 06 Sep 2026 12:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अपने अंदाज में तीखी हमला बोलते हुए कहा, "घबराने की कोई बात नहीं है, हम समाजवादी पार्टी के लिए अकेले ही काफी हैं."

कैबिनेट मंत्री ने इसके साथ ही पाकिस्तान को लेकर कहा, "पाकिस्तान पहले बहुत डराता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने सेना को छूट दिया है और सेना ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी ठिकाने को मारा है. तब से पाकिस्तान के होश ठिकाने हो गए हैं. इस वक्त दिक्कत दुश्मन को और विपक्ष को है आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है."

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अखिलेश यादव पर निशाना

सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि समाजवादी पार्टी पहले हमसे लड़ले, फिर वह भारतीय जनता पार्टी के पास जाए. प्रतिदिन हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को 8 से 9:00 बजे के बीच जगाते हैं और फिर उसी को वह पूरे दिन करते रहते हैं, और फिर अगले दिन सुबह होता है तो फिर दे देते हैं और वह उसी में निपट जाते हैं.ऐसे में वह ध्यान अपनी तरफ नहीं कर पाते हैं पूरा दिन हम ध्यान हमारी तरफ रहता है. घबराने की कोई बात नहीं है हम समाजवादी पार्टी के लिए अकेले ही काफी हैं.

2027 को लेकर जवाब 

ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता से बातचीत की बात बताते हुए सपा पर हमला किया. बोले -एक बड़े समाजवादी पार्टी नेता द्वारा 2027 में सत्ता में आने का दावा किए जाने पर राजभर ने कहा, “मैंने उससे कहा था कि अगली पैदाइश की बात करो. अपने 10 सालों में आपने किया क्या है? यहां तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बहुत सारे काम किए हैं. आप क्षेत्र और गांव में जाओगे तब आपको पता चलेगा.”

राजभर ने आगे कहा कि राशन लेने वाले भी अब मोदी जी की बात कर रहे हैं. उनका कहना है कि राशन मोदी जी दे रहे हैं तो वोट भी हम उन्हीं को देंगे. सड़क पर चाहे जितना अखिलेश की भीड़ जुटा लीजिए गांव में जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा.

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Published at : 06 Sep 2026 12:07 PM (IST)
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