हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव पर भड़के निरहुआ, बीजेपी नेता ने कहा- 'बिहार में खेसारी का जो हाल हुआ वही...'

अखिलेश यादव पर भड़के निरहुआ, बीजेपी नेता ने कहा- 'बिहार में खेसारी का जो हाल हुआ वही...'

UP News: आजमगढ़ पहुंचे पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ ने EVM हैक के आरोपों को भी खारिज किया. वहीं जल्द ही आजमगढ़ से दिल्ली के लिए नई ट्रेन शुरू होने की जानकारी दी.

By : खुर्रम नोमानी | Updated at : 17 Nov 2025 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

आजमगढ़ पहुंचे पूर्व सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ ने सोमवार (17 नवंबर) को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में खेसारी लाल यादव का जैसा हश्र हुआ, वैसा ही हश्र उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का भी होने वाला है. निरहुआ ने दावा किया कि जनता को मंदिर और सनातन पर टिप्पणी करने वाले नेता बिल्कुल पसंद नहीं आते.

ईवीएम हैक होती तो मैं आजमगढ़ से क्यों हारता- निरहुआ

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत को लेकर हो रहे विवादों पर भी निरहुआ ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विपक्ष हर बार हारने के बाद EVM पर ठीकरा फोड़ देता है.

उन्होंने कहा, “अगर वोट चोरी या ईवीएम हैक होती तो मैं आजमगढ़ से चुनाव क्यों हारता? विपक्ष बहाने बनाता रहता है.” निरहुआ ने बिहार के विकास कार्यों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया.

लालू परिवार की कलह पर बोले निरहुआ

लालू परिवार में चल रही खींचतान पर निरहुआ ने कहा कि रोहिणी आचार्य का घर छोड़ना दुखद है. उन्होंने कहा, “परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता. जब परिवार ही साथ नहीं, तो राजनीति का क्या मतलब?” तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए तंज कसते हुए बोले कि लालू परिवार में तालमेल की कमी लोगों के सामने है.

निरहुआ ने कहा कि खेसारी लाल यादव ने चुनाव के दौरान राम मंदिर पर टिप्पणी की थी, जिसे जनता ने नापसंद किया और उन्हें हार मिली. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी मंदिर और सनातन पर टिप्पणी करते रहते हैं, जिसका असर यूपी चुनावों में साफ दिखेगा.

महिलाओं को ₹10,000 देने की योजना पर दिया समर्थन

बिहार में महिलाओं को ₹10,000 देने की योजना को विपक्ष जीत का कारण बता रहा है, इस पर निरहुआ बोले, “असलियत यह है कि बिहार की जनता गुंडाराज नहीं चाहती थी. राजद के लोग जीत से पहले ही गाने और भाषणों में गुंडागर्दी की बात करने लगे थे. जनता ने उन्हें नकार दिया.”

आजमगढ़ को मिलेगी नई ट्रेन

आजमगढ़ के विकास को लेकर निरहुआ ने कई बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने बताया कि जल्द ही आजमगढ़ से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन शुरू होने वाली है. उन्होंने कहा कि रेल मंत्री से इसपर बातचीत हो चुकी है. इसके साथ ही वाराणसी से गोरखपुर वाया आजमगढ़ रेल लाइन का काम तेज हुआ है. रिंग रोड प्रोजेक्ट भी शुरू होने की तैयारी में है.

निरहुआ ने कहा कि चुनाव हार-जीत तो चलती रहती है, लेकिन जनता की सेवा रुकनी नहीं चाहिए. उन्होंने कहा, “मैं हारने के बाद भी आजमगढ़ के विकास के लिए लगा हुआ हूं. खेसारी लाल यादव भी राजनीति में आए हैं, उन्हें भी जनता के लिए काम करते रहना चाहिए.”

Published at : 17 Nov 2025 01:03 PM (IST)
Azamgarh News UP NEWS
Embed widget