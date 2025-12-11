सपा सांसद डिंपल यादव बोलीं- घुसपैठियों की चिंता अब क्यों, 11 सालों से सरकार सो रही थी क्या?

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि 11 सालों से सरकार सो रही थी क्या? जो उन्हें अब घुसपैठियों को निकलने की याद आयी. यही नहीं डिंपल यादव ने बीजेपी पर मुख्य मुद्दों को भटकाकर ऐसे मुद्दों अपर बहस का आरोप लगाया है.

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार के पास जानकरी है कि कितने घुसपैठिए हैं? तो उनकी पहचान कर बताइये कौन-कौन घुसपैठिया है? डिंपल यादव दिल्ली में मीडिया के सवालों के जबब दे रहीं थीं जब घुसपैठ के मुद्दे पर उनका जबाब मांगा तो उन्होंने बीजेपी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया.

डिंपल यादव का बयान

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, "अगर घुसपैठियों का सवाल है, तो 11 साल से सरकार सो रही थी? जो उन्हें अब याद आ रहा है कि घुसपैठिया आ गए, घुसपैठियों को भगाना है. आपके पास तो जानकारी है ही, पता है कितने लोग घुसपैठिए हैं. तो आप उन्हें आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन-कौन घुसपैठिया है." डिंपल यादव ने इसे बीजेपी की ध्यान भटकाने की कोशिश कहा, बोलीं- देश में और भी जरुरी मुद्दे हैं रोजगार, महंगाई, लोगों की जरूरतों पर बहस हो. अगर प्रदेश में या देश में घुसपैठिए हैं तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी देश को पीछे धकेल रही है.

अखिलेश यादव ने भी उठाया था सवाल

इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए थे और कहा था कि 11 सालों से सत्ता में हैं. बॉर्डर पर फोर्स और एजेंसियां क्या कर रहीं हैं? ये सब गरीबों को परेशान करें की साजिश है. बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और अवैध नागरिको के खिलाफ विशेष अभियान चल रहा है. जिसमें खासकर कूड़ा बीनने वाले, सफाई कार्य में लगे लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं. कोई भी संदिग्ध मिल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.