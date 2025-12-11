जेल में बंद आजम खान के लिए बड़ी राहत, 8 साल पुराने मामले में कोर्ट ने किया दोषमुक्त

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है. दो पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के साथ रामपुर जेल में बंद आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सेना के जवानों पर की गई टिप्पणी के मामले में दोषमुक्त कर दिया है. एमपी–एमएलए स्पेशल कोर्ट, रामपुर ने आज सुनाए अपने फैसले में आजम खान को दोषमुक्त कर दिया.

वर्ष 2017 के चुनावी अभियान के दौरान आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने सेना के जवानों को लेकर विवादित टिप्पणी की. इस बयान के आधार पर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

8 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने अंतिम निर्णय सुनाया और आजम खान को आरोपों से बरी कर दिया. अदालत ने माना कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके.

रामपुर जेल में बंद हैं अब्दुल्ला और आजम खान

इस आधार पर आजम खान को किसी भी आरोप में दोषी नहीं पाया गया और उन्हें पूरी तरह दोषमुक्त किया गया. हालांकि आजम खान इस समय दो पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामपुर जेल में बंद हैं. उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम भी इसी मामले में सजा काट रहे हैं.

आज आए नए फैसले के बाद उनके समर्थकों में राहत की भावना देखी जा रही है. फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी.

पुलिस बल तैनात था और सभी संबंधित पक्षों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी. आजम खान के पक्ष में फैसला आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है.