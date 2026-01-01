कुशीनगर में दिनदहाड़े 22 साल के युवक की गला काटकर हत्या, मामूली कहासुनी से बढ़ा था विवाद

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दिनदहाड़े हमलावरों ने कथित तौर पर 22 साल के युवक की गला काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी.पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह घटना बुधवार को कसया थाना अंतर्गत के जुडवनिया गांव के पास हुई. मृतक की पहचान निशांत सिंह उर्फ शक्तिमान के रूप में हुई है, जो नौकटोला गांव के अंबापुर टोला का रहने वाला था और संतोष सिंह का बेटा था.

स्थानीय युवकों से हुई थी कहासुनी

पुलिस के मुताबिक, निशांत बुधवार दोपहर को अपने गांव से थोड़ी दूर स्थित जुडवनिया गांव की ओर गया था. बताया जा रहा है कि पड़ोसी गांव के कुछ स्थानीय युवकों से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद हमलावरों ने कथित तौर पर धारदार हथियार से उस पर हमला किया और मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने मुख्य आरोपी नौशाद अंसारी को किया गिरफ्तार

परिवार वाले घायल युवक को कसया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि निशांत पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी नौशाद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके साथी को भी पकड़ने की कोशिशें जारी हैं. इस बीच, एहतियात के तौर पर गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति नियंत्रण में है. उन्होंने बताया कि आगे की जांच जारी है.

