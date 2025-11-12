दिल्ली धमाके और हरियाणा के फरीदाबाद में आंतकी साजिश में डॉ. शाहीन का नाम सामने आने के बाद उसके पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात ने चुप्पी तोड़ी है. डॉ. जफर इस समय कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं. उन्होंने बताया कि साल 2012 में ही उनका शाहीन से तलाक हो गया था.

कानपुर में तैनात डॉ. शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर ने बताया कि उनकी शादी साल 2006 में हुई थी. ये अरेंज मैरिज थी, शाहीन से उनके दो बच्चे हुए जो उनके साथ ही रहते हैं. उन्होंने कहा कि तलाक के बाद से ही शाहीन से उनका कोई संबंध नहीं है.

डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने किया खुलासा

डॉ जफर ने कहा, "वो कहां रहती है, क्या करती है... मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. न ही मेरे बच्चों को कुछ पता है." उन्होंने कहा कि शादी के छह साल बाद 2012 में उनका शाहीन से तलाक हो गया था, उसके बाद नहीं पता था कि वो कहां है और ना कभी उसके संपर्क रखा.

उन्होंने बताया कि वो काफी लिबरल थी, धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूकता मैंने कभी नहीं देखी. डॉ. शाहीन का इरादा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में बसें. लेकिन, मैंने बाहर जाने से मना कर दिया था. बाद में हम दोनों अलग हो गए. जब हमारी शादी हुई थी तब डॉ. परवेज एमबीबीएस कर रहा था, वो ज्यादा बात नहीं करता था.

डॉ. जफर ने बताया, "मैंने अपने बच्चों को शाहीन के बारे में वह सब नहीं बताया जो हम अभी खबरों में देख रहे हैं. उसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में वो ही बता सकती है."

बड़े भाई मोहम्मद शोएब ने जताई हैरानी

डॉ शाहीन और उसके छोटे भाई डॉक्टर परवेज़ का नाम फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में सामने आने के बाद दोनों के बड़े भाई मोहम्मद शोएब की भी प्रतिक्रिया सामने आई हैं. शोएब ने कहा कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि उन दोनों ने ऐसा कुछ किया होगा. डॉ शाहीन बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी.

शोएब ने कहा कि हमारे भाई-बहन इस तरह के नहीं है. डॉ शाहीन बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी. परिवार को चार साल से उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है. पारिवारिक विवाद की वजह से वो यहां आती-जाती नहीं थी. हमें नहीं लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं.