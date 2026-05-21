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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: राजकीय शोक के बीच प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हुआ डांस-गाना, मामला सार्वजनिक होते ही FIR दर्ज

Dehradun News: राजकीय शोक के बीच प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हुआ डांस-गाना, मामला सार्वजनिक होते ही FIR दर्ज

Dehradun News In Hindi: राज्य में किसी महत्वपूर्ण घटना के चलते राजकीय शोक घोषित किया गया था. स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं कि किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे.

By : दानिश खान | Updated at : 21 May 2026 02:34 PM (IST)
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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां राजकीय शोक के दौरान एक निजी विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना प्रबंधन को भारी पड़ गया. इस मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना के सामने आने के बाद न केवल प्रशासनिक हलकों में हलचल मची है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है.

जानकारी के अनुसार, राज्य में किसी महत्वपूर्ण घटना के चलते राजकीय शोक घोषित किया गया था. ऐसे समय में सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक या निजी उत्सव, मनोरंजन या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे. इसके बावजूद संबंधित निजी विश्वविद्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने नृत्य और अन्य मनोरंजक प्रस्तुतियां दीं.

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कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया. वीडियो देखने के बाद लोगों ने इसे शोक की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई. कई सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने इस घटना को बेहद गैर-जिम्मेदाराना करार दिया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की.

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने राजकीय शोक से जुड़े दिशा-निर्देशों की अनदेखी की है. इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता की भी अनदेखी है.

स्थानीय लोगों में नाराजगी 

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पूरा राज्य शोक में डूबा हो, उस समय इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना बेहद अनुचित है. इससे न केवल सरकारी आदेशों की अवहेलना होती है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी जाता है. लोगों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी संस्था इस तरह की लापरवाही न करे.

विश्वविद्यालय प्रबन्धन से होगी पूछताछ 

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कार्यक्रम के आयोजन में किन-किन लोगों की भूमिका थी. विश्वविद्यालय प्रबंधन से भी पूछताछ की जा सकती है. प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि दोषी पाए जाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या निजी संस्थान सरकारी नियमों और सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं. साथ ही, यह भी संकेत मिल रहे हैं कि प्रशासन अब ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है.

फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आने वाले समय में इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं. लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने संस्थानों की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है.

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Published at : 21 May 2026 02:34 PM (IST)
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Dehradun News Private University UTTARAKHAND NEWS
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