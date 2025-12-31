देहरादून के सैलाकुई थाना क्षेत्र में 9 तारीख को हुई गंभीर मारपीट की घटना को लेकर देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम और अब तक की पुलिस कार्रवाई का विस्तृत खुलासा किया. उन्होंने बताया कि मीडिया की ओर से लगातार आ रही पूछताछ और भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, ताकि मामले का आधिकारिक और तथ्यात्मक पक्ष सामने रखा जा सके.

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि यह घटना 9 तारीख की शाम लगभग सवा छह से साढ़े छह बजे के बीच की है. उस समय सैलाकुई क्षेत्र में एक जन्मदिन पार्टी के सिलसिले में छह युवक एक स्थान पर एकत्र हुए थे. इसी दौरान पास में खड़े पीड़ित युवक और उसके भाई के साथ हंसी-मजाक और कथित तौर पर टॉन्टिंग की गई, जिसको लेकर पहले कहासुनी हुई. देखते ही देखते यह विवाद हाथापाई में बदल गया.

आरोपी ने अंडे काटने वाले चाकू से किया हमला

एसएसपी के अनुसार, झगड़े के दौरान हीट ऑफ द मोमेंट में एक आरोपी ने अपने हाथ में पहने कड़े से पीड़ित पर वार किया, जबकि एक अन्य आरोपी, जो फिलहाल फरार है, आरोपी ने अंडे काटने वाले चाकू से पीड़ित की पीठ पर हमला कर दिया. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था. हालांकि, हालत में सुधार न होने के चलते घायल युवक की 26 तारीख को इलाज के दौरान मौत हो गई.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई की है. एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है. घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि पूरे घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़ी जा सके.

घटना में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि घटना में शामिल एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. फरार आरोपी पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर अब एक लाख रुपये कर दी गई है. एसएसपी ने स्पष्ट किया कि अब तक की जांच में यह घटना पूर्व नियोजित नहीं पाई गई है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं और एंगल से जांच कर रही है. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.