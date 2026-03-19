जयंत चौधरी ने केसी त्यागी को दिया RLD में शामिल होने का न्योता, कहा- खुले दिल से स्वागत...

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने अपने बागपत दौरे के दौरान रोजगार, कौशल विकास और खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में कई अहम कदम उठाए. उन्होंने जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'चौधरी अजित सिंह' के नाम पर एक अत्याधुनिक फैशन डिजाइनिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया, वहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज करते हुए जेडीयू (JDU) नेता केसी त्यागी के आरएलडी (RLD) में शामिल होने की अटकलों पर भी बड़ा बयान दिया.

रोजगार और कौशल विकास की बड़ी पहल

बागपत के युवाओं और विशेषकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है. करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से 'चौधरी अजित सिंह फैशन डिजाइनिंग और फैशन प्रौद्योगिकी केंद्र' की शुरुआत की गई है. इस सेंटर में युवतियों और महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे रोजगार हासिल कर सकें और अपना खुद का कारोबार भी शुरू कर सकें.

रोजगार की अपार संभावनाएं

जयंत चौधरी ने बताया कि फैशन डिजाइनिंग सेक्टर वर्तमान में देश में करीब 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है. आने वाले समय में हर साल लगभग 80 लाख लोगों को इस इंडस्ट्री से रोजगार मिलने की उम्मीद है. उन्होंने त्रिपुरा राज्य का जिक्र करते हुए कहा कि वहां इसी इंडस्ट्री के दम पर करीब 45 हजार करोड़ रुपये का निर्यात किया जा रहा है, और बागपत भी इस दिशा में आगे बढ़ सकता है.

केसी त्यागी को RLD में खुले मंच से न्योता

जेडीयू नेता केसी त्यागी के पार्टी छोड़ने की खबरों के बीच जयंत चौधरी ने खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने त्यागी को अपना पुराना साथी बताया और कहा कि उनका चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजित सिंह के साथ गहरा संबंध रहा है. जयंत चौधरी ने दावा किया कि इस मुद्दे पर उनकी केसी त्यागी से बातचीत भी हुई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर केसी त्यागी 24 तारीख को पार्टी में आने का कोई निर्णय लेते हैं, तो उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा.

कुश्ती स्टेडियम की आधारशिला

कौशल विकास के साथ-साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए जयंत चौधरी ने बड़ौत के मलकपुर गांव में एक नए कुश्ती स्टेडियम की आधारशिला भी रखी. इससे ग्रामीण क्षेत्र के युवा पहलवानों को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का एक बेहतरीन मंच मिल सकेगा.