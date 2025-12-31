नए साल पर वाराणसी में करीब 10 लाख लोगों के भीड़ उमड़ने की संभावना है. इस दौरान अलग-अलग मार्ग पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए वाराणसी पुलिस ने खास तैयारी की है. विशेष तौर पर वाराणसी के शहरी क्षेत्र की तरफ जाने वाले मार्ग पर जब वाहनों का दबाव बढ़ेगा, उस दौरान डायवर्जन लागू किया जाएगा. इसके अलावा वाराणसी के नमो घाट क्षेत्र में अगर भीड़ बढ़ती है तो वहां पर भी वाहनों के आवागमन पर एक निर्धारित सीमा क्षेत्र से रोक लगाई जाएगी.



वाराणसी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर से जैसे ही किसी रूट पर दबाव बढ़ेगा उस क्षेत्र में डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा. वाराणसी के लहुराबीर गोलगड्डा रथयात्रा कमछा लंका दुर्गाकुंड क्षेत्र पर खास नजर रहेगी. वाराणसी के नमो घाट और अस्सी घाट क्षेत्र में भीड़ बढ़ने पर पहले ही वाहनों को रोक दिया जाएगा.

ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर

भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है. सीनियर पुलिस अधिकारियों की स्पष्ट हिदायत है कि पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने का प्रयास रहे. हालांकि, वाराणसी पुलिस के लिए यह आसान भी नहीं होगा, क्योंकि नए साल के पहले ही वाराणसी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पर्यटक मौजूद हैं, ट्रैफिक का दबाव अधिक है. अब देखना होगा कि नए साल पर वाराणसी ट्रैफिक पुलिस यह प्लान जमीन पर कितना असरदार होता है.



गौरतलब है कि लाखों की संख्या में पर्यटक इस समय वाराणसी में मौजूद हैं और आने वाले नए साल के पहले सप्ताह में लाखों की संख्या में और पर्यटकों के आने का भी अनुमान है. इसी क्रम में वाराणसी के कुछ प्रमुख जगह है जो पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह में से एक है. इनमें प्रमुख धार्मिक स्थल के अलावा ऐतिहासिक विरासत, गंगा घाट और सांस्कृतिक आयोजन जैसे स्थल शामिल हैं.

सबसे ज्यादा इच्छा बाबा दरबार की

नए साल के पहले ही वाराणसी में भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे है. वाराणसी पहुंचने वाले लोगों में अधिकांश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी कोतवाल काल भैरव मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं. यहां भक्तों की लंबी कतार देखी जा रही है. वह बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके ही नए साल में अपने सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं. इसके अलावा अन्य धार्मिक स्थलों में संकट मोचन मंदिर दुर्गाकुंड श्री दुर्गा मंदिर मानस मंदिर जैसे धार्मिक स्थल भी शामिल हैं.

विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में लाखों की भीड़

देर शाम काशी के गंगा घाट पर उमड़ने वाली भीड़ ने सभी को हैरान कर दिया है. 25 दिसंबर के बाद से ही यहां पर श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भीड़ है की गंगा आरती के समय कहीं भी खड़े होने तक की जगह नहीं है. पूरा घाट श्रद्धालुओं से भरा नजर आ रहा है.



वहीं, नए साल के अवसर पर बनारस पहुंचने वाले लोगों में बहुत से लोग गंगा घाट पर भ्रमण करना अलग-अलग घाटों को देखना पसंद कर रहे हैं, जिसमें नमो घाट असी घाट शीतला घाट चेत सिंह घाट सहित अन्य शामिल है. इसके अलावा बनारस के ऐतिहासिक सारनाथ पर भी पर्यटकों की मौजूदगी अधिक संख्या में देखी जा रही है.

बनारस के खानपान को नहीं भूलते लोग

बनारस आने वाले पर्यटक यहां के स्वादिष्ट खानपान को खाना नहीं भूलते .बनारस की स्वादिष्ट मिठाइयां, चाट, चाय,अलग-अलग फूड आइटम्स ठंड में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मलईयो की दुकान पर लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ है. इसके अलावा बनारसी साड़ियों को भी खरीदना महिलाएं काफी पसंद कर रहीं हैं.