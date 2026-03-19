'निर्देशकों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है...' फिल्म 'धुरंधर-2' पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ फिल्म पर 19 मार्च को सिनेमा घरो में रिलीज हो गई है, फिल्म के रिलीज होने के साथ ही अब इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. फिल्म 'धुरंधर 2' पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की प्रतिक्रिया सामने आई है.

फिल्म 'धुरंधर 2' पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी कहते हैं, "देखिए, फिल्म 'धुरंधर 2' देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है, वह सब झूठी कहानियों पर आधारित है. ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर बनी हर चीज भी झूठी ही होती है."

हिंदू-मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने की हो रही कोशिश

मौलाना रजवी ने कहा कि, "ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों का, खासकर निर्देशकों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है. पैसे की इस दौड़ में वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर रहे हैं और विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की आपसी सद्भावना और भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं..."

मौलाना ने कई फिल्मों का किया जिक्र

मौलाना ने कश्मीर फाइल्स, उदयपुर फाइल्स और केरल स्टोरी का जिक्र कर कहा कि, धुरंधर-2 की तरह ही पिछले कुछ सालों में ऐसी फिल्में आई हैं. इन फिल्मों के जरिए वे हिंदू-मुस्लिम भाईचारा खत्म करना चाहते हैं. उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है. पैसे के लालच में इस तरीके का काम करते हैं.

कांग्रेस के आरोपों पर जताई असहमती

वहीं कांग्रेस के आरोप की भारत सरकार इस तरीके की फिल्में बनाकर मुस्लिमों और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाना चाहती है, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इससे असहमती जताई है. उन्होंने कहा कि, पाकिस्तान के मुसलमानों का भारत के मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि, पैसा कमाने के लिए हर फिल्म में हिंदू मुस्लिम एंगल डाल दिया जाता है.