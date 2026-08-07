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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून: NIVH में चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन, क्या हैं दृष्टि दिव्यांग छात्रों की मांगें?

देहरादून: NIVH में चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन, क्या हैं दृष्टि दिव्यांग छात्रों की मांगें?

Dehradun News In Hindi: NIVH देहरादून में स्थायी निदेशक की मांग की जा रही है, खराब भोजन व डिस्पेंसरी में दुर्व्यवहार के विरोध में दृष्टि दिव्यांग छात्रों का धरना चौथे दिन भी जारी.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 07 Aug 2026 11:03 PM (IST)
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देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIVH) में दृष्टि दिव्यांग छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन शुक्रवार (7 अगस्त) को चौथे दिन भी जारी रहा. प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि संस्थान में लंबे समय से स्थायी निदेशक की नियुक्ति नहीं होने के कारण उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है. उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि स्थायी निदेशक के अभाव में संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई है. उनका कहना है कि शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं हो रहा और उन्हें लगातार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है. छात्रों के मुताबिक, उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान करने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी आगे नहीं आ रहा, जिसके चलते उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है.

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डिस्पेंसरी में दुर्व्यवहार का भी आरोप

छात्राओं ने संस्थान की डिस्पेंसरी में इलाज के दौरान कथित दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया है. उनका कहना है कि उपचार के दौरान उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया. छात्रों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

भोजन की गुणवत्ता और किताबों की कीमत पर भी सवाल

प्रदर्शनकारी छात्रों ने हॉस्टल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि खाने की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है. साथ ही पढ़ाई के लिए जरूरी किताबों की बढ़ती कीमतों से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है.

‘मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा’

छात्रों का कहना है कि वे पिछले चार दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है. उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 07 Aug 2026 11:03 PM (IST)
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Dehradun News Utrakhand NEws
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