हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून: UREDA की महिला अफसर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पति समेत ससुराल के 5 लोगों पर केस दर्ज

देहरादून: UREDA की महिला अफसर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पति समेत ससुराल के 5 लोगों पर केस दर्ज

Dehradun News In Hindi: UREDA में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर तैनात एक महिला अधिकारी ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 07 Apr 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी उरेडा (UREDA) में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर तैनात एक महिला अधिकारी ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वहीं सूचना पर मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए. परिजनों ने पति पीयूष सिंह समेत ससुराल के पांच लोगों के खिलाफ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान राजेश्वरी के रूप में हुई है, जो पौड़ी में पदस्थ थीं और थाना बसंत विहार क्षेत्र में ससुराल में रहती थीं. बताया गया कि, राजेश्वरी की शादी 7 दिसंबर 2022 को देहरादून निवासी पीयूष सिंह के साथ हुई थी. पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि शुरुआत के कुछ समय बाद ही ससुराल का रवैया बदलने लगा. सास, जेठ, जेठानी और पति — सब मिलकर छोटी-छोटी बातों पर ताना देते, कोसते और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करते थे.

मारपीट, तलाक की धमकी और गहनों पर कब्जा

बहन के मुताबिक, पति पीयूष अक्सर राजेश्वरी के साथ मारपीट करता था. जब भी विवाद होता, धमकी मिलती — "तलाक दे दूंगा." ससुराल वालों के उकसावे पर जान से मारने तक की धमकियां दी जाती थीं. शादी के गहने भी ससुराल वालों ने अपने कब्जे में रख लिए थे. जब राजेश्वरी गहने मांगती, तो पति कहता — "पहले तलाक लो, फिर गहने मिलेंगे." यानी हर तरफ से एक ऐसा जाल बुना गया था जिसमें वह फंसती जा रही थी.

बेटी की धमकी- सबसे बड़ा जख्म

एक मां के लिए इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है कि उसकी अपनी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाए. बहन ने बताया कि ससुराल वाले राजेश्वरी की छोटी बेटी को लेकर भी उसे डराते-धमकाते थे. इसी डर के कारण राजेश्वरी ने बेटी को मायके में छोड़ दिया था. वह पौड़ी में नौकरी करतीं और छुट्टी मिलने पर मायके आकर बच्ची से मिलतीं. एक नौकरीपेशा, पढ़ी-लिखी महिला अपनी ही बच्ची से दूर रहने पर मजबूर थी.

मायके वाले रोकते रहे, वो चली गई

कुछ समय पहले राजेश्वरी विवाद के बाद मायके में रह रही थीं. परिजन उन्हें वापस नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन ससुराल वाले उन्हें लेने आ गए. राजेश्वरी ने खुद मायके वालों को भरोसा दिलाया — "अगर दोबारा कुछ गलत हुआ तो बच्ची के साथ वापस आ जाऊंगी."

सुबह फोन आया — और सब कुछ बिखर गया

5 अप्रैल 2026 की सुबह पति पीयूष का फोन आया कि राजेश्वरी ने फांसी लगा ली है. मायके वाले दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे उत्पीड़न का नतीजा बताया है.

पुलिस बोली- की जाएगी सख्त कार्रवाई

बड़ी बहन ने तहरीर दी और थाना बसंत विहार पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया. जांच अधिकारी सीओ स्वप्निल मुयाल ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 07 Apr 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: UREDA की महिला अफसर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पति समेत ससुराल के 5 लोगों पर केस दर्ज
देहरादून: UREDA की महिला अफसर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पति समेत ससुराल के 5 लोगों पर केस दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: ऋषिकेश में गंगा बैराज पर उतरा सी-प्लेन, उत्तराखंड में हवाई पर्यटन की नई शुरुआत
देहरादून: ऋषिकेश में गंगा बैराज पर उतरा सी-प्लेन, उत्तराखंड में हवाई पर्यटन की नई शुरुआत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश का ‘ल्यारी राज’ या ‘धुरंधर CM योगी’, यूपी में छिड़ी पोस्टर वॉर, लखनऊ समेत कई जिलों में लगे होर्डिंग
अखिलेश का ‘ल्यारी राज’ या ‘धुरंधर CM योगी’, यूपी में छिड़ी पोस्टर वॉर, लखनऊ समेत कई जिलों में लगे होर्डिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LPG संकट की खबरों के बीच उत्तराखंड से राहत की खबर, प्रतिदिन की सिलेंडर डिमांड में आई भारी कमी
LPG संकट की खबरों के बीच उत्तराखंड से राहत की खबर, प्रतिदिन की सिलेंडर डिमांड में आई भारी कमी
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के साथ सीजफायर-सीजफायर चिल्ला रहे ट्रंप को याद आए भारत-पाकिस्तान, बोले- 'अभी एक और जंग...'
ईरान के साथ सीजफायर-सीजफायर चिल्ला रहे ट्रंप को याद आए भारत-पाकिस्तान, बोले- 'अभी एक और जंग...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Final Voter List: अब इंतजार खत्म! उत्तर प्रदेश में इस तारीख को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
अब इंतजार खत्म! उत्तर प्रदेश में इस तारीख को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
विश्व
'F-15 के पायलट का रेस्क्यू तो बहाना', ईरान में ये हरकत करने घुसी थीं US-इजरायल की फोर्स, तेहरान का बड़ा दावा  
'F-15 के पायलट का रेस्क्यू तो बहाना', ईरान में ये हरकत करने घुसी थीं US-इजरायल की फोर्स, तेहरान का बड़ा दावा  
बॉलीवुड
'4 घंटे तक बिना हिले-डुले देखी', रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के फैन हुए अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, जमकर की तारीफ
'4 घंटे तक बिना हिले-डुले देखी', रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के फैन हुए अनुष्का शर्मा और विराट कोहली
आईपीएल 2026
IPL 2026: आईपीएल 2026 के प्वाइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, पहले स्थान पर पंजाब किंग्स, जानिए अन्य का हाल
IPL 2026: आईपीएल 2026 के प्वाइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, पहले स्थान पर पंजाब किंग्स, जानिए अन्य का हाल
इंडिया
'यूपी-बिहार के लिए 72 घंटे भारी, बंगाल की खाड़ी से...', दिल्ली समेत उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग की चेतावनी
'यूपी-बिहार के लिए 72 घंटे भारी, बंगाल की खाड़ी से...', दिल्ली समेत उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग की चेतावनी
एग्रीकल्चर
Hemorrhagic Septicemia: बारिश के मौसम में गाय-भैंस में तेजी से फैलती है यह बीमारी, अभी लगवा लें टीका
बारिश के मौसम में गाय-भैंस में तेजी से फैलती है यह बीमारी, अभी लगवा लें टीका
शिक्षा
कोचिंग नहीं, खुद पर भरोसा; लघिमा ने पहले ही प्रयास में UPSC में रचा इतिहास
कोचिंग नहीं, खुद पर भरोसा; लघिमा ने पहले ही प्रयास में UPSC में रचा इतिहास
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget