भारी बारिश के बाद देहरादून-मसूरी मार्ग बंद, प्रशासन ने सभी वाहनों की आवाजाही रोकी; अलर्ट जारी

उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच देहरादून-मसूरी मुख्य मार्ग पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है. मार्ग पर एक मोड़ के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने की सूचना के बाद प्रशासन ने एहतियातन पूरे देहरादून-मसूरी मार्ग को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है. अगले आदेश तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

उप जिलाधिकारी मसूरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लगातार अतिवृष्टि के कारण सड़क को नुकसान पहुंचा है. क्षतिग्रस्त हिस्से पर किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका को देखते हुए आम लोगों की सुरक्षा और जान-माल की रक्षा के लिए मार्ग को पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया गया है.

पर्यटकों और स्थानीय लोगों से यात्रा न करने की अपील

प्रशासन ने मसूरी जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों से देहरादून-मसूरी मार्ग पर यात्रा करने से बचने की अपील की है. लोगों से कहा गया है कि वे वैकल्पिक व्यवस्था और प्रशासन की अगली सूचना का इंतजार करें. बंद मार्ग पर जबरन जाने की कोशिश न करें और मौके पर तैनात पुलिस तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें.

देहरादून-मसूरी मार्ग प्रदेश के सबसे व्यस्त पर्यटन मार्गों में शामिल है. प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग इस मार्ग से आवाजाही करते हैं. ऐसे में सड़क बंद होने से मसूरी जाने और वहां से लौटने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

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सड़क की मरम्मत और सुरक्षा कार्य के निर्देश

प्रशासन ने संबंधित विभागों को क्षतिग्रस्त सड़क की स्थिति का निरीक्षण करने और मरम्मत एवं सुरक्षा कार्य तेज गति से कराने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को मार्ग और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखने को भी कहा गया है. सड़क की तकनीकी जांच और सुरक्षा की पुष्टि होने के बाद ही मार्ग को दोबारा यातायात के लिए खोला जाएगा. तब तक सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

भारी बारिश के बीच हाई अलर्ट पर प्रशासन

मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है. भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, कमजोर सड़कों, नदी-नालों और पहाड़ी मार्गों पर विशेष नजर रखी जा रही है. प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा टालने, क्षतिग्रस्त एवं जलभराव वाले मार्गों से दूर रहने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है.