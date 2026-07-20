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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ऐसे करने से कुछ काम नहीं होगा...', दिल्ली में CJP के प्रदर्शन पर बोलीं BJP सांसद हेमा मालिनी

'ऐसे करने से कुछ काम नहीं होगा...', दिल्ली में CJP के प्रदर्शन पर बोलीं BJP सांसद हेमा मालिनी

CJP Parliament March: बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कहा कि राम मंदिर के मामले में भी जिन लोगों ने गलत काम किया है, उनको सजा जरूर मिलेगी. हमारी सरकार न्याय करेगी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 20 Jul 2026 05:48 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर छात्रों-युवाओं के प्रदर्शन पर कहा, "अगर कोई दिक्कत है तो उसपर अच्छी तरह से चर्चा करनी चाहिए. ऐसे प्रदर्शन करने से कुछ काम नहीं होगा. देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया है. बात करके इसको हल करना चाहिए." 

सांसद हेमा मालिनी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कहा कि राम मंदिर के मामले में भी जिन लोगों ने गलत काम किया है, उनको सजा जरूर मिलेगी. हमारी सरकार न्याय करेगी. उन्होंने यह बयान आज संसद के बाहर पत्रकारों के सवालों के जवाब में दिए. वहीं धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कहा कि इस बारे में सरकार ही निर्णय लेगी ये विषय मेरा नहीं है.

यह भी पढ़ें: मेरठ जेल की एक बैरक में 5 कातिल पत्नियां, मुस्कान पढ़ रही रामायण तो दामिनी को बेटे से मिलने की इच्छा

दिल्ली में जारी है CJP-युवाओं का प्रदर्शन 

नीट परीक्षा में धांधली के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर डटे CJP कार्यकर्ताओं ने 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान बुलाया था. जिस पर दिल्ली समेत देश भर से युवा और छात्रों का सुबह से पहुंचना शुरू हो गया था. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े. कई छात्र इसमें घायल भी हुए हैं. पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया है.

विपक्ष ने सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी 

CJP और छात्रों के समर्थन में सपा नेताओं ने मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में मार्च भी निकाला. सपा सांसदों को डिटेन करने के बाद छात्रों को खदेड़ा गया. वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज पर नाराजगी जताई. उन्होंने उनकी मांग का भी समर्थन किया. ये मामला अब पूरी तरह तूल पकड चुका है. उधर सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की CJP प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में डिंपल यादव को किया डिटेन, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

Published at : 20 Jul 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Hema Malini UP NEWS CJP Protest In Delhi
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