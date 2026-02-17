हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
देहरादून: दोस्तों ने ही ले ली अपने दोस्त की जान, बेसबॉल स्टिक से उतारा मौत के घाट

देहरादून: दोस्तों ने ही ले ली अपने दोस्त की जान, बेसबॉल स्टिक से उतारा मौत के घाट

Dehradun News: देहरादून में दोस्तों ने ही अपने दोस्त की जान ले ली. आरोपी दोस्तों ने बेसबॉल स्टिक से युवक की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए दबिश देना शुरू कर दी है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 17 Feb 2026 08:56 PM (IST)
Preferred Sources

देहरादून के बसंत विहार इलाके से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है. जिन दोस्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्हीं पर हत्या का शक है और यही बात इस मामले को और भी दर्दनाक बनाती है. इलाके में एक शख्स की हत्या उसी के दोस्तों ने कर दी. युवक की हत्या बेसबॉल स्टिक से की गई. मृतक की पहचान दिगम्बर धीमान के रूप में हुई है. वह पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी था. 9 फरवरी को उसकी कोर्ट में पेशी थी, लेकिन किसी वजह से पेशी नहीं हो सकी और वह घर लौट आया.

घर पहुंचने के कुछ देर बाद उसने परिजनों से कहा कि दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है और उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया. पहले तो घरवालों ने सोचा कि देर हो गई होगी. फिर रात बीती, अगला दिन बीता लेकिन दिगम्बर का कोई अता-पता नहीं चला. परिजन इधर-उधर तलाश करते रहे, लेकिन जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तो 11 फरवरी को उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

जांच शुरू हुई तो खुला खौफनाक सच

पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की तो शुरुआती पड़ताल में ही एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ. दिगम्बर की हत्या किसी अनजान ने नहीं, बल्कि उसके अपने दोस्तों ने की है. मिली जानकारी के अनुसार  हत्या बेसबॉल स्टिक से की गई है. सूत्रों के मुताबिक पुलिस को घटनास्थल से कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं और संदिग्ध दोस्तों की पहचान भी कर ली गई है.

फिलहाल पुलिस दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है. एक तरफ शव की तलाश जारी है, दूसरी तरफ आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को हर एंगल से खंगाला जा रहा है और जल्द ही पूरी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा.

घटना से इलाके में दहशत

इस वारदात के बाद बसंत विहार और आसपास के इलाकों के क्षेत्रवासी दहशत में हैं. लोग इस बात पर हैरान हैं कि आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी जो दोस्त ही दुश्मन बन गए. हत्या की वजह क्या थी पुरानी रंजिश, पॉक्सो मामले से जुड़ा कोई विवाद, या कुछ और यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस युवक की हत्या के कारणों का पता लगा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले से पर्दा उठा दिया जाएगा.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Published at : 17 Feb 2026 08:52 PM (IST)
Uttarakhand Police Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
Embed widget