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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: टोल कर्मचारियों पर तलवार और बेल्ट से हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार

Dehradun News: टोल कर्मचारियों पर तलवार और बेल्ट से हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार

Dehradun News in Hindi: लच्छीवाला टोल प्लाजा पर दबंगों ने हमला कर कर्मचारियों के साथ मारपीट की. साथ ही दबंगों ने महिला स्टाफ से बदसलूकी की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 18 Mar 2026 06:54 PM (IST)
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लच्छीवाला टोल प्लाजा पर रात दो बजे कुछ अज्ञात लोगों ने कर्मचारियों पर हमला कर दिया. दरअसल, टोल प्लाजा पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी रोज की तरह काम कर रहे थे. तभी दो गाड़ियां आकर रुकीं और दोनों गाड़ियों से करीब 10 से 12 लोग उतरे. टोल पर कर्मचारियों के साथ झगड़ा किया. ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अनुसार, यह घटना महज एक झगड़ा नहीं था यह सुनियोजित दबंगई थी. जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, महिला कर्मचारी को धमकाया गया. साथ ही घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग तक जबरन डिलीट करवा दी गई.

क्या है पूरा मालमा?

एफआईआर के मुताबिक, सबसे पहले गाड़ियों से उतरे लोगों ने टोल की लाइन नंबर 2 पर तैनात महिला स्टाफ भूमिका के साथ गाली-गलौज और धमकी देना शुरू किया. जब टोल मैनेजर प्रभाकर सिंह और टोल प्रबंधक मनीष नेगी मामले को संभालने पहुंचे, तो प्रभाकर सिंह ने अपने मोबाइल से घटना की वीडियो बनानी शुरू की. बस यही उनकी गलती हो गई. बदमाशों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने वीडियो बना रहे प्रभाकर सिंह पर ही हाथ उठा दिया.

बदमाशों ने कर्मचारियों पर बेरहमी से किया हमला

घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि गाड़ियों ने पहले टोल टैक्स चुकाया और आगे बढ़ गईं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आईं. इस बार गाड़ियों से 15 से 20 लोग उतरे और उनके हाथों में बेल्ट, लोहे की घास काटने वाला तलवार और अन्य हथियार थे. कर्मचारियों पर बेरहमी से हमला किया गया. मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दी गई. टोल के बैरियर उखाड़ दिए गए और गाड़ियां जबरन बिना टोल दिए निकाल ली गईं. इस पूरी वारदात से टोल रेवेन्यू का भी भारी नुकसान हुआ.

पुलिस ने कार्रवाई कर तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

टोल प्रबंधक मनीष नेगी ने थाना डोईवाला में लिखित तहरीर देकर तीन आरोपियों कुनाल सहगल , करन सहगल और इशान्त उपाध्याय के नाम मामला दर्ज कराया. पुलिस ने इन तीनों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराएं 115, 191(2), 324(3), 351(2), 352 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

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पुलिस ने अन्य आरोपियों की दबिश में शुरू की गिरफ्तारी

घटना रात करीब 2 बजे की है, जबकि थाने में सूचना उसी दिन शाम 8 बजे पहुंची और एफआईआर 20:14 बजे दर्ज हुई. जांच उपनिरीक्षक राज नारायण को सौंपी गई है, जबकि थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार राणा के हस्ताक्षर से मुकदमा पंजीकृत किया गया. फिलहाल टोल पर डर का माहौल बना हुआ है और कर्मचारियों में रोष है. पुलिस ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू कर दी है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Dehradun News CRIME UTTARAKHAND NEWS POLICE Lachhiwala Toll Attack
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