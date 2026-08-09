शिव भक्तों की रफ्तार, मुजफ्फरनगर में नन्हे कांवड़ियों ने खींचा सबका ध्यान

सावन के महीने में कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ अब अनोखे अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं. मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के नौवें दिन तीन नन्हे-मुन्ने कांवड़ यात्रियों ने अपनी स्केटिंग कांवड़ से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. भक्ति और फिटनेस के अनोखे संगम वाली इस यात्रा की हर तरफ चर्चा हो रही है.

गाजियाबाद के भाई-बहन नंदिनी और युग अपनी स्केटिंग कांवड़ यात्रा के जरिए युवाओं को नया संदेश दे रहे हैं. दोनों हरिद्वार से गंगाजल लेकर स्केट्स के सहारे गाजियाबाद तक की यात्रा पूरी कर रहे हैं.

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750 किलोमीटर की स्केटिंग यात्रा से बना चुके हैं रिकॉर्ड

नंदिनी और युग इससे पहले भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं. दोनों भाई-बहन ने गाजियाबाद से अयोध्या तक करीब 750 किलोमीटर की स्केटिंग यात्रा पूरी कर Influencer Book of World Records में अपना नाम दर्ज कराया था. अब सावन महीने में उन्होंने धार्मिक यात्रा को स्केटिंग से जोड़ते हुए हरिद्वार से गाजियाबाद तक कांवड़ यात्रा शुरू की है. यह यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर रुड़की, मुजफ्फरनगर और मेरठ होते हुए गाजियाबाद के सिद्धपीठ दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर तक पहुंचेगी, जहां गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा.

भक्ति के साथ फिटनेस का दे रहे संदेश

नन्हे कांवड़ यात्रियों का कहना है कि उनकी यात्रा का उद्देश्य युवाओं को भक्ति के साथ फिटनेस और अनुशासन का संदेश देना है. उनका मानना है कि कांवड़ भगवान शिव के प्रति आस्था का प्रतीक है, जबकि स्केटिंग शरीर और मन को मजबूत बनाने का माध्यम है. नंदिनी और युग ने कहा कि अगर जीवन में भक्ति, मेहनत और संस्कार हों तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

सद्गुरु रितेश्वर महाराज और परिवार से मिली प्रेरणा

नंदिनी और युग अपनी इस यात्रा को परम पूज्य सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के आशीर्वाद से जोड़ते हैं. उनका कहना है कि सद्गुरु जी की प्रेरणा और माता-पिता के सहयोग से ही वह इतनी लंबी यात्राएं पूरी कर पा रहे हैं. परिवार का मानना है कि बच्चों को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें खेल, संस्कार और आध्यात्मिकता से भी जोड़ना जरूरी है. बच्चों के पिता लंबे समय से गौसेवा और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं.

योगी सरकार की तारीफ, प्रधानमंत्री बनने की जताई इच्छा

स्केटिंग कांवड़ यात्रा कर रहे इन बच्चों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की तारीफ की. उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि प्रदेश में फिर से योगी सरकार बने और भविष्य में योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनें. मुजफ्फरनगर पहुंची इस अनोखी कांवड़ यात्रा ने लोगों को यह संदेश दिया कि आस्था और आधुनिक सोच का मेल भी समाज को नई दिशा दे सकता है. स्केट्स पर गंगाजल लेकर चल रहे इन नन्हे कांवड़ियों की यात्रा लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है.

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