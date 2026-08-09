मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडतिरंगा यात्रा में CM योगी बोले- वंदे मातरम् का अपमान मंजूर नहीं

तिरंगा यात्रा में CM योगी बोले- वंदे मातरम् का अपमान मंजूर नहीं

Lucknow News In Hindi: लखनऊ में सीएम योगी ने 30 हजार युवाओं के साथ तिरंगा यात्रा निकाली. काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ पर क्रांतिकारियों को नमन करते हुए हर घर तिरंगा अभियान पर जोर दिया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 09 Aug 2026 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ में रविवार को ‘हर घर तिरंगा-तिरंगा यात्रा’ अभियान के तहत बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया. उनके साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे.

सीएम योगी ने अपने संबोधन की शुरुआत काकोरी ट्रेन एक्शन के 101वें पावन पर्व का जिक्र करते हुए की. उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की और तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं का स्वागत किया. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’, इसका अपमान मंजूर नहीं है. उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत की सादगी, विकास, विरासत और देश की ‘आन-बान और शान’ का प्रतीक है.

मुख्यमंत्री ने कहा हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संगीन अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि भारत में रहकर देश के प्रतीकों, महापुरुषों और राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत का अपमान अब स्वीकार नहीं किया जा सकता.

सीएम योगी ने कहा कि यह वर्ष देश के लिए महत्वपूर्ण है. राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में इसके सामूहिक गायन का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि तिरंगा देश के गौरव, एकता और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है.
मेरठ में कांवड़ियों पर CM ने की पुष्पवर्षा तो संगीत सोम बोले- 'साफ संदेश है कि...'

तिरंगा 140 करोड़ देशवासियों के दिलों की ऊर्जा- पंकज चौधरी

इस तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि तिरंगे में ऐसी शक्ति है, जिसे हवा में लहराते देखकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है.

उन्होंने कहा यही तिरंगा है, जिसकी रक्षा के लिए देश की सीमाओं पर शूरवीर बलिदान दे देते हैं. यही तिरंगा जब दुनिया के किसी मैदान में लहराता है तो उसे देखकर हमारे खिलाड़ियों में असंभव लक्ष्यों को भी प्राप्त करने की क्षमता दौड़ जाती है. पंकज चौधरी ने कहा कि तिरंगा सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों के दिलों की ऊर्जा है.

डिप्टी सीएम समेत कई नेता रहे मौजूद

लखनऊ में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और अन्य बीजेपी नेता शामिल हुए. ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और युवाओं ने हिस्सा लिया.

मायावती का मोहन भागवत को जवाब, कहा- आरक्षण में छेड़छाड़...

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 09 Aug 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तिरंगा यात्रा में CM योगी बोले- वंदे मातरम् का अपमान मंजूर नहीं
तिरंगा यात्रा में CM योगी बोले- वंदे मातरम् का अपमान मंजूर नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में ब्रह्मभोज के दौरान ठेकेदार की हत्या, हिरासत में 10 लोग
गोरखपुर में ब्रह्मभोज के दौरान ठेकेदार की हत्या, हिरासत में 10 लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर में दर्शन के लिए क्यों नहीं गए बृजभूषण शरण सिंह? बताई वजह
राम मंदिर में दर्शन के लिए क्यों नहीं गए बृजभूषण शरण सिंह? बताई वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP में घमासान! गाजीपुर में एमएलसी और नगर पालिका अध्यक्ष आमने-सामने
BJP में घमासान! गाजीपुर में एमएलसी और नगर पालिका अध्यक्ष आमने-सामने
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती का मोहन भागवत को जवाब, कहा- आरक्षण में छेड़छाड़...
मायावती का मोहन भागवत को जवाब, कहा- आरक्षण में छेड़छाड़...
क्रिकेट
वाइफ ने वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर पर लगाए धोखेबाजी के गंभीर आरोप, कहा- कप्तानी छीनी जाए
वाइफ ने वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर पर लगाए धोखेबाजी के गंभीर आरोप, कहा- कप्तानी छीनी जाए
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ में इंटीमेट सीन्स पर ट्रोल हुईं कियारा आडवाणी, यश ने हेटर्स को दिया जवाब
‘टॉक्सिक’ में इंटीमेट सीन्स पर ट्रोल हुईं कियारा आडवाणी, यश ने हेटर्स को दिया जवाब
इंडिया
जब PM को संसद में पड़े अंडे... आरोपी नेता ने कहा- शर्म आनी चाहिए आपको
जब PM को संसद में पड़े अंडे... आरोपी नेता ने कहा- शर्म आनी चाहिए आपको
इंडिया
महिला आरक्षण पर छिड़ा घमासान: चिदंबरम आरोप- 'BJP अटकाना चाहती है'
महिला आरक्षण पर छिड़ा घमासान: चिदंबरम आरोप- 'BJP अटकाना चाहती है'
शिक्षा
UPSC में हिंदी से IAS-IPS बनने वालों की संख्या घटी, 2024 में सिर्फ 5 उम्मीदवार
UPSC में हिंदी से IAS-IPS बनने वालों की संख्या घटी, 2024 में सिर्फ 5 उम्मीदवार
ऑटो
टाटा ला रही 600 KM रेंज वाली पहली 7-सीटर EV, जानिए खासियत
टाटा ला रही 600 KM रेंज वाली पहली 7-सीटर EV, जानिए खासियत
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget