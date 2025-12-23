हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून: थाने पहुंचे कांग्रेस नेता हरीश रावत, AI से बने फर्जी वीडियो को लेकर दर्ज कराई FIR

देहरादून: थाने पहुंचे कांग्रेस नेता हरीश रावत, AI से बने फर्जी वीडियो को लेकर दर्ज कराई FIR

Dehradun News: हरीश रावत ने आरोप लगाया कि कथित एआई वीडियो में उन्हें पाकिस्तानी जासूस के रूप में दर्शाया गया है, जो न केवल पूरी तरह झूठा और भ्रामक है, बल्कि एक आपराधिक कृत्य भी है.

By : दानिश खान | Updated at : 23 Dec 2025 06:44 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. हरीश रावत ने कहा कि उन्हें जानबूझकर एक सुनियोजित साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है और एआई के माध्यम से बनाए गए फर्जी वीडियो के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. इसी मामले को लेकर मंगलवार को वह देहरादून स्थित नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे और सीओ अनुज तथा थाना प्रभारी संजीत कुमार से मुलाकात कर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

हरीश रावत ने आरोप लगाया कि कथित एआई वीडियो में उन्हें पाकिस्तानी जासूस के रूप में दर्शाया गया है, जो न केवल पूरी तरह झूठा और भ्रामक है, बल्कि एक आपराधिक कृत्य भी है. उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ उनकी व्यक्तिगत छवि खराब करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती है. हरीश रावत ने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.

आम नागरिकों को बढ़ जाएगा खतरा

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का इस तरह से गलत इस्तेमाल बेहद खतरनाक है. यदि आज किसी राजनीतिक नेता को निशाना बनाया जा रहा है, तो कल आम नागरिक भी इसका शिकार हो सकता है. उन्होंने आशंका जताई कि आगामी चुनावों को देखते हुए इस तरह के फर्जी वीडियो और दुष्प्रचार का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है.

हरीश रावत के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि यह पूरी साजिश भाजपा से जुड़ी है. कार्यकर्ताओं का कहना था कि चुनावी माहौल में कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं.

बड़े आंदोलन की चेतावनी

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि यह कांग्रेस और हरीश रावत की छवि खराब कर वोटों का ध्रुवीकरण करने की बीजेपी की नाकाम कोशिश है. उन्होंने इसे झूठ, फरेब और कुकृत्य का उदाहरण बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों को सामने लाना और जनता को सच से अवगत कराना बेहद जरूरी है. ज्योति रौतेला ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो कांग्रेस पार्टी इसे लेकर बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी.

फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एआई के दुरुपयोग से जुड़े इस गंभीर मामले में जांच एजेंसियां क्या कार्रवाई करती हैं और दोषियों तक कब पहुंचती हैं.

और पढ़ें
Published at : 23 Dec 2025 06:44 PM (IST)
Tags :
Harish Rawat DEHRADUN UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
Advertisement

वीडियोज

Electric Vehicles पर ₹35,000 की छूट! दिल्ली की नई EV Policy में मिडिल क्लास को बड़ी राहत | Auto Live
Third wheeling with Varun & Jatin ft. @raga aka Ravi Mishra Episode 1: Diss, Pyaar aur Jamnapaar
अखलाक Case में UP सरकार को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने केस खारिज करने से किया इनकार
Mannat: 💗🥰Dua है Vikrant की बहुत बड़ी फैन, Mannat है अनजान #sbs
Bangladesh Hindu Attack : बंगाल में हिंदुओं पर जारी हमलों के विरोध में पहुंचे लोगों पर बरसी लाठियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
यूटिलिटी
National Consumer Rights Day: देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
हेल्थ
Karela Juice For Kidney Health: रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget